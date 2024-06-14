Экономическое бронирование: текст закона и последствия

Эксперты и представители бизнеса считают, что массового бронирования мужчин призывного возраста после принятия закона не произойдет.

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В военной среде считают, что экономическое бронирование может стать поводом для компаний откупаться от мобилизации как таковой / Главред

После долгих обсуждений в парламент внесли законопроект о так называемом экономическом бронировании от мобилизации. Однако в обществе не утихает дискуссия о том, стоит ли его принимать. Главред разбирался, о чем идет речь.

Экономическое бронирование - о чем законопроект

Отметим, что обсуждение идеи экономического бронирования сотрудников предприятий длится еще с мая, после того, как вступил новый закон о мобилизации. За последний месяц в публичном пространстве обсуждали различные варианты, что и стало поводом для инициирования соответствующего законопроекта №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" группой депутатов во главе с главой Комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрием Наталухой.

Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат:

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все военнообязанные, которые работают или проходят службу в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях государственной службы категории "А", председатели областных, районных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов;

не более 50 процентов от количества военнообязанных в органах государственной службы категорий "Б", "В", и органах местного самоуправления;

сотрудники органов государственной власти, других государственных органов, Нацполиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для их выполнения;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками

субъекты хозяйствования, которые за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных, и у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и по уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей;

физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование, согласно абзацу первого настоящего пункта, при условии, если объем дохода физического лица – предпринимателя в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины и подтверждение его хозяйственной деятельности в течение предыдущего года.

Особенности бронирования, порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных определяются нормативно-правовыми актами Кабмина.

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

"Отсутствие денег для борьбы равно капитуляции"

Как ранее уточнял Наталуха, возможность электронного бронирования может ежегодно приносить государству более 200 миллиардов гривен. Кроме того, по мнению депутата, действующий порядок бронирования, одобренный Кабмином в 2022 году, работает с перебоями.

"В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критический предел, при котором большинство бизнесов существенно теряют прибыль. От мобилизации мы не можем отказаться, потому что мобилизация – это сохранение жизни страны, это понятно. Но мы можем сделать так, чтобы сохранить критических для бизнеса специалистов, без которых остановятся предприятия. Остановка предприятий – отсутствие прибыли. Отсутствие прибыли – отсутствие налогов. Отсутствие налогов – отсутствие финансирования Сил обороны. Отсутствие денег для борьбы равно капитуляции", - пояснил депутат.

Экономическое бронирование - инфографика / Инфографика: Главред

Как рассказал "Главреду" партнер юридической компании Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергей Дзис, основным интересом имплементации такого решения есть поддержка украинского интереса в условиях войны. В частности, развитие бизнеса в Украине будет происходить за счет государства и финансовых возможностей. То есть, бизнесмены таким образом будут фактически спонсировать производство в Украине, а также финансировать получение зарплат гражданами Украины.

Подтверждает его слова и глава Монобанка Олег Гороховский - по его мнению, предложенное в законопроекте "трудное, но правильное решение для сохранения экономики".

"Текучесть кадров, например, в Монобанке за полгода превысила весь прошлый год за счет текучести мужчин. Я слышал, что у коллег-предпринимателей ситуация похожая. Тема трудна, сложно о ней говорить и решить, что важнее для страны. У меня нет ответа, если честно. Но то, что от этого решения выигрывает экономика – это факт", – написал Гороховский.

Но стоит отметить, что мнения насчет экономического бронирования в военной и бизнес-среде разделились. В частности, более месяца назад разгорелся скандал из-за приказа Минэкономики, которым Кабмин ​​забронировал от мобилизации работников шести компаний, из которых только одна имела связь с армией и могла претендовать на бронирование.

В военной среде считают, что экономическое бронирование может стать поводом для компаний откупаться от мобилизации как таковой. По мнению ветерана войны, главы ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрия Гудименко, бизнес заслуживает поддержки, открытости и прозрачности государства.

"Для облегчения жизни предпринимателей, для того, чтобы открывались новые предприятия, для инвестиций и как следствие для роста сборов в бюджет нам необходимы честные судьи, адекватная налоговая и прозрачная таможня – в любом порядке, но именно эти три пункта являются главными. Бронирование должно быть только и исключительно для предприятий, работающих на обороноспособность или незаменимых для функционирования государства (медицина, образование, энергетика etc.). Вопрос справедливости является ключевым для продолжения войны и победы. Равные условия. Война для всех. Справедливость нельзя сосчитать, но можно сосчитать последствия от ее отсутствия. Экономические реформы нужны. "Экономическое бронирование" – нет", – считает Гудименко.

В то же время, как рассказала "Главреду" директор по персоналу та корпоративной культуре "Сентравис" Жанна Суслонова, на данный момент у процедуры бронирования есть нюанс, поскольку для сотрудников предприятий, которые подпадают под бронь, возникает риск быть мобилизованными в течение 30 дней с момента подачи списков предприятием.

"Это важное и одновременно чувствительное решение для украинцев. Многое будет зависеть от того, в каком виде будет принят закон, какова будет практика его применения, как будут коммуницировать эти изменения. Для трубной промышленности и в целом для промышленности это инструмент сохранения некоторых критически важных работников, которых просто невозможно заменить в силу их квалификации и опыта", - отметила Суслонова, и добавила, что массового экономического бронирования не будет, и вероятно, будут лишь точечные решения со стороны работодателей.

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