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Экономическое бронирование от мобилизации: в ВР рассказали о трех вариантах

Степан Гафтко
19 августа 2024, 20:58
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В Верховной Раде заявили о трех концепциях экономического бронирования от мобилизации.
Экономическое бронирование от мобилизации: в ВР рассказали о трех вариантах
Экономическое бронирование от мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во время встречи, которую организовал Комитет по вопросам экономического развития, были представлены три концепции экономического бронирования от мобилизации. Об этом сообщили в Аппарате президента Украины.

Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают:

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  • уплату специального сбора за бронирование работников
  • бронирование на основании заработной платы
  • смешанную модель бронирования.

Также в Раде сообщили, что в эти концепции позже будут внесены изменения и доработки.

Дмитрий Наталуха, который является председателем комитета по вопросам экономического развития, заявил, что от уплаты экономических налогов за бронирование государство может дополнительно получить до 200 миллиардов гривен в год. Это примерно две трети средств, которые нужны Украине на закупку вооружения.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк подчеркнул, что Украине необходимо искать новые методы получения средств для обороны.

мобилизация инфографика
Мобилизация инфографика / Инфографика: Главред

Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости

Оформить бронирование с приписным только через "Резерв+" невозможно, для этого необходимо обратиться в ТЦК.

Напомним, что 16 июля истек срок в 60 дней, который был отведен для уточнения военно-учетных данных в ТЦК, или же через специальное приложение.

Также ранее стало известно, что военнообязанного могут доставить в ТЦК даже после того, как он обновил свои военно-учетные данные.

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