Экономическое бронирование от мобилизации: в ВР рассказали о трех вариантах

В Верховной Раде заявили о трех концепциях экономического бронирования от мобилизации.

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Экономическое бронирование от мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во время встречи, которую организовал Комитет по вопросам экономического развития, были представлены три концепции экономического бронирования от мобилизации. Об этом сообщили в Аппарате президента Украины.

Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают:

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уплату специального сбора за бронирование работников

бронирование на основании заработной платы

смешанную модель бронирования.

Также в Раде сообщили, что в эти концепции позже будут внесены изменения и доработки.

Дмитрий Наталуха, который является председателем комитета по вопросам экономического развития, заявил, что от уплаты экономических налогов за бронирование государство может дополнительно получить до 200 миллиардов гривен в год. Это примерно две трети средств, которые нужны Украине на закупку вооружения.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк подчеркнул, что Украине необходимо искать новые методы получения средств для обороны.

Мобилизация инфографика / Инфографика: Главред

Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости

Оформить бронирование с приписным только через "Резерв+" невозможно, для этого необходимо обратиться в ТЦК.

Напомним, что 16 июля истек срок в 60 дней, который был отведен для уточнения военно-учетных данных в ТЦК, или же через специальное приложение.

Также ранее стало известно, что военнообязанного могут доставить в ТЦК даже после того, как он обновил свои военно-учетные данные.

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