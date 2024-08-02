Только через "Резерв+" невозможно: как с приписным можно оформить бронирование

Граждане Украины, которые имели приписное и достигли предельного возраста, то, скорее всего, в приложении "Резерв+" будет написано о необходимости обратиться в ТЦК. Об этом рассказала в интервью Главреду офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектации и социальной поддержки Лариса Козак.
По ее словам, для этого есть два основания: либо же человек вообще не будет состоять на воинском учете военнообязанных, либо же картотеку розыска призывников ТЦК по минимальным данным внес в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
"Соответственно, у него будут недостатки с военно-учетной специальностью. Поэтому в данном случае о подаче бронирования без посещения ТЦК говорить нельзя", - говорит Козак.видео дня
Она объясняет, что работодатель не возьмет на себя такую ответственность, ведь при выявлении нарушений во время бронирования, он будет подвергнут большим штрафам. Все потому, что в ТЦК проводят проверки на состояние соблюдения воинского учета предприятий.
И, скорее всего, гражданину не удастся даже сформировать в "Резерв+" военно-учетный документ, поэтому работодателю придется направить его на прохождение ВВК и обновление военно-учетной специальности.
"В любом случае, процесс бронирования включает в себя ряд проверок, включая проверку Министерства обороны Украины, поэтому такой гражданин или не пройдет такой проверки, или же предприятие будет подвергнуто соответствующим взысканиям", - отмечает Козак.
Кто такая Лариса Козак
Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.
Мобилизация и бронирование в Украине
Накануне, 16 июля, истекли 60 дней, отведенные на обновление данных законом о мобилизации. В течение этого времени военнообязанные должны были уточнить адрес проживания, номера телефонов и другие личные данные в ТЦК, ЦПАУ или в приложении Резерв+.
Напомним, военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Нововведение призвано облегчить работу ТЦК и полиции.
Ранее стало известно, что военнообязанным украинцам, имеющим бронь от мобилизации, или же только подают документы на ее получение, не нужно проходить ВВК.
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