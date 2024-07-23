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В Резерв+ появилась специальная отметка: в Минобороны объяснили, кто ее получил

Руслана Заклинская
23 июля 2024, 18:29
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Чтобы получить отметку, нужно установить последнюю версию программы "Резерв+", рассказала Екатерина Черногоренко.
В Резерв+ появилась специальная отметка: в Минобороны объяснили, кто ее получил
Военнообязанные получат новую отметку в Резерв+ / Колаж: Главред, фото: Telegaraf, скриншот LIGA.net, УНИАН

Военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Нововведение призвано облегчить работу ТЦК и полиции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет LIGA.net.

"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть спокойнее, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку", - рассказала чиновница.

Чтобы получить эту отметку, необходимо обновить документ в последней версии приложения. Обновление доступно в Play Market для Android и App Store для iOS.

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Процедура обновления проста: нажмите на три точки рядом с именем военнообязанного в приложении и выберите опцию "Обновить документ". После этого на главной странице появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя" под заголовком "военно-учетный документ". Такая же отметка отобразится в полной информации о документе.

Черногоренко также отметила, что такая отметка важна, если гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а затем загрузил "Резерв+" после 16 июля и снова уточнил данные. Эта система позволяет четко подтвердить, что лицо выполнило требования законодательства.

Кто такая Екатерина Черногоренко?

Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).

В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.

С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).

27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Обновление данных инфографика
Обновление данных / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Как сообщал Главред, 16 июля завершается срок для обновления персональных данных в ТЦК, и те, кто этого не сделал, могут быть оштрафованы. Однако, по словам народного депутата Александра Федиенко, военнообязанные, которые не успели обновить данные из-за очередей в ТЦК и ЦПАУ, могут сделать это после указанной даты без штрафа.

Кроме этого, военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля будут штрафовать. О штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных можно узнать через приложение "Дія", сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он пояснил, что штрафование не будет автоматическим и требует определенной процедурной подготовки, которая может занимать от трех месяцев до года.

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