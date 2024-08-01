Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через 'Резерв+': ответ ТЦК

"Резерв+" - это упрощенная процедура для того, чтобы показать уполномоченным органам, что все нормы законодательства выполнены, говорят в ТЦК.

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Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак рассказала, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию тем, кто обновил данные через "Резерв+" в установленный срок, если в приложении этого не указано.

По её словам, уточнение данных через приложение имеет только три параметра, и ВЛК не охватывается обновлением данных через электронный кабинет.

"Приказом о военно-врачебной экспертизе предусмотрено, что в учетных целях ВВК проводится один раз в 5 лет, а во время действия правового режима военного положения с целью определения степени годности к военной службе - один раз в год. Конечно, гражданин, у которого в "Резерве" в электронном военно-учетном документе не прописано проведение ВВК или эта военно-врачебная комиссия просрочена, то при проверке документов он будет приглашен в ТЦК. Потому что непрохождение ВВК в сроки, предусмотренные законодательством, также считается нарушением", - говорит представитель ТЦК. видео дня

Она отметила, что "Резерв+" и электронный кабинет регистрируются добровольно, главное - носить с собой паспорт и военно-учетный документ.

"Есть военно-учетные документы в форме удостоверения военнообязанного, приписного или военного билета, сейчас есть обновленный военно-учетный документ на бланке (единый для всех), а есть военно-учетный документ, как раз электронный, который видно через приложение. Самое главное и определяющее правило - это не наличие на телефоне "Резерв+" или электронного военно-учетного документа, а соблюдение установленных правил. То есть если гражданина останавливают, он не имеет "Резерв+", но имеет военно-учетный документ установленной формы, полиция специальными считывателями проверяет его учетную карточку к военному билету, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, и видит, насколько полное соблюдение всех правил воинского учета. Соответственно, они видят, есть ли медкомиссия, обновлены ли данные",- рассказывает Лариса Козак.

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП добавляет, что "Резерв+" - это более упрощенная процедура для того, чтобы показать уполномоченным органам, которые осуществляют проверку документов, что все нормы законодательства выполнены.

"То есть самое главное - иметь при себе актуальный военно-учетный документ и паспорт или документ, удостоверяющий личность", - подчеркнула она.

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине по состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на теперь.

Также известно, что Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство по мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Кроме того, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет обязаны стать женщины с медицинскими или фармацевтическими специальностями (и им нужно обратиться в ТЦК). Там сотрудники заведут личное дело на каждую и направят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определит степень пригодности к службе.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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