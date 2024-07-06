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Закон о мобилизации: насколько часто нужно проходить ВВК: ответ Минобороны

Дмитрий Видоменко
6 июля 2024, 19:33
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Новый закон о мобилизации, в частности, предусматривает - военнообязанные граждане должны пройти ВВК. Спикер Минобороны рассказал, как часто это нужно делать.
Закон о мобилизации: насколько часто нужно проходить ВВК: ответ Минобороны
Как часто нужно проходить ВЛК: ответ Минобороны / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Украине с 18 мая 2024 года вступила в силу новая версия закона о мобилизации. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона детально рассказал, насколько часто теперь военнообязанным украинцам нужнопроходить военно-врачебную комисиию (ВВК).

Лазуткин, в частности, сказал, что закон предусматривает – военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) и пройти военно-врачебную комиссию.

"ВВК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время – раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны", – отметил он.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

мобилизация инфографика

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.

Как сообщал Главред, пока приложение "Резерв+" не используется для направления на ВВК, но эта возможность рассматривается, сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Технически функцию направления на ВВК можно добавить, но для этого нужны соответствующие юридические основания и нормативные акты.

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