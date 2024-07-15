Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

Военнообязанные, которые обновили данные, имеют право на беспрепятственное передвижение по территории Украины при наличии обновленных документов.

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Юристы говорят, что направления на ВВК будут производиться ТЦК поэтапно и по необходимости / коллаж Главред, фото УНИАН

Во вторник, 16 июля, истекают 60 дней, отведенные на обновление данных законом о мобилизации. В течение этого времени военнообязанные должны были уточнить адрес проживания, номера телефонов и другие личные данные в ТЦК, ЦПАУ или в приложении Резерв+. Главред спросил юристов о том, что ждет военнообязанных с 17 июля.

Что будет после окончания срока обновления данных?

После обновления данных следующим шагом будет адресная рассылка повесток. Она будет приходить по адресу, который обозначен во временной учетной карте, которая выдается военкоматом. Повестки будут касаться прохождения медицинского осмотра (ВВК), призыва на учения.

"Направления на ВВК будут производиться ТЦК поэтапно и по необходимости. Одновременно всех на ВЛК не позовут. Повестки могут поступать по фактическому месту проживания, по месту регистрации и на электронные адреса. Вручение боевой повестки сразу после обновления данных невозможно, нужно пройти военно-врачебную комиссию", – уточнила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

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В каких случаях военнообязанного будут объявлять в розыск?

Сами ТЦК не имеют полномочий для розыска. Как объяснила юрист адвокатского объединения "Виннер Партнерс" Фатима Ровшан Гюлалиева, полиция может объявить военнообязанных в розыск в случае, если они:

не находятся на военном учете;

не прибыли по вызову ТЦК и специализированных подразделений для постановки на военный учет, оформление военно-учетных документов, прохождение медицинского осмотра и направления на подготовку или призыва на военную службу;

не сообщили об изменениях в семейном положении, состоянии здоровья, адреса места жительства, образования, месту работы или других персональных данных в течение 7 дней в соответствующие ТЦК и СП.

В таких случаях органы Национальной полиции Украины по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны доставить таких лиц в территориальные центры для составления протоколов.

В то же время, уточняют юристы, полицейские не могут выдавать повестки, хотя могут проверить документы, посмотреть по базе данных и установить уклониста. А дальше полиция вправе передать его представителям ТЦК и СП или же вместе с ними явиться по адресу уклониста, чтобы составить протокол на месте.

Когда нужно будет платить штраф?

Юристы говорят, что штраф придется платить за каждое нарушение. По словам Татьяны Козян, ТЦК и СП смогут выписать штраф за необновление данных без составления протокола, вынося соответствующее постановление. Штрафы (от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен) будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Обжаловать такой штраф можно в судебном порядке.

Если не уплатить штраф, информацию передадут в исполнительную службу, а данные внесут в Единый реестр должников. А это, в свою очередь, может привести к блокировке банковских счетов и изъятию имущества.

Смогут ли те, кто обновил данные до 16 июля, передвигаться по Украине и выезжать за рубеж?

Военнообязанные, которые обновили данные, имеют право на беспрепятственное передвижение по территории Украины при наличии обновленных документов. Выезд за границу возможен только с соответствующими разрешениями от военкоматов, например, для служебных поездок или лечения.

По словам Татьяны Козян, с 17 июля пограничники в обязательном порядке будут проверять как военно-учетные документы, так и справки об отсрочке. "Поскольку сейчас все справки об отсрочке выносятся комиссиями, а не просто ТЦК и СП, этот процесс довольно часто тормозится, поскольку ТЦК перегружен обращениями о предоставлении таких справок. Это приводит к тому, что ограничиваются права человека. То есть человек имеет право на пересечение границы, но реализовать его не может", – говорит юрист.

Какие документы нужно будет носить с собой?

Согласно постановлению КМУ №560, все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (ВОД) – это основной документ, подтверждающий статус военнообязанного. Также необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Поскольку данные в Резерв+ приравняли к бумажным, то электронный документ имеет одинаковую юридическую силу, потому его можно предъявить представителям ТЦК и СП, полиции или ГПСУ. Если у вас есть военный билет/ временное удостоверение старого образца, то такие документы остались в силе, но при желании его можно заменить на новый бумажный ВОД.

В приложении Резерв+ должны быть указаны:

личные данные (ФИО, дата рождения, другие идентификационные данные);

текущий статус (например, резервист, мобилизованный и т.п.);

данные о месте прохождения службы или резерва;

контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);

все актуальные изменения по состоянию военного учета. ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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