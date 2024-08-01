Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

Граждане с бронированием освобождаются от ежегодной комиссии, однако обязаны проходить ВВК в определенные сроки.

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Забронированным от мобилизации не избежать прохождения ВВК / Колаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

В Украине активно обсуждается экономическое бронирование, в частности то, что лица, которые забронировались через "Дію" не обязаны проходить ВВК. Однако это не совсем соответствует действительности.

В интервью Главреду офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак рассказала, что с целью учета ВВК нужно проходить раз в 5 лет независимо от того, имеет гражданин бронирование или нет.

"Да, ежегодно с целью определения годности к военной службе направлять на ВВК никто не будет - это прямо предусмотрено законом, а также это лишняя нагрузка на военно-врачебную комиссию. Потому что мы понимаем, что забронированный гражданин не подлежит призыву до окончания определенного срока бронирования", - добавила она. видео дня

Козак объясняет, что несмотря на это или даже отсрочку, граждан никто не освобождает от других правил воинского учета. Поэтому, в случае, если забронированного направляют на ВВК, нужно ее пройти. Это касается и тех ситуаций, когда вызывают повесткой в ТЦК.

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Обновление данных / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Накануне стало известно, что мобилизация в Украине набирает обороты и должна помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели. В частности, Украина мобилизует до 30 тысяч человек в месяц - это вдвое-втрое больше, чем было зимой, и примерно столько же, сколько ежемесячно мобилизует РФ.

Ранее стало известно, что в рамках новых законов, военнообязанные должны лично сообщать ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных, в частности о женитьбе или рождении детей, в течение семи дней.

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

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