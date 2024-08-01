Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

Реестр военнообязанных постепенно наполняется данными из других реестров, однако пока там неполная информация, объяснила представитель ТЦК Лариса Козак.

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Брак, дети, образование - когда нужно обновить данные в ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Военнообязанные должны лично сообщать ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных, в частности о женитьбе или рождении детей, в течение семи дней. Для этого нужно предоставить соответствующие документы. Об этом в интервью Главреду рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

По ее словам, пока не существует возможности дистанционного обновления данных через электронный кабинет военнообязанного, но в будущем планируется внедрение такой функции через мобильное приложение. Это позволит уменьшить потребность в личных визитах в ТЦК.

"Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение, но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, что в случае, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", - пояснила Козак. видео дня

Представительница ТЦК отметила, что Реестр военнообязанных уже получает данные из других центральных органов исполнительной власти, однако пока эта информация неполная. Козак также подчеркнула, что эти правила не касаются данных из "Резерв+", для них существуют отдельные нормы.

"Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщил, или получил образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного уведомления лица", - добавила она.

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Обновление данных военнообязанными / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Как сообщал Главред, 16 июля завершается срок для обновления персональных данных в ТЦК. Однако, по словам народного депутата Александра Федиенко, военнообязанные, которые не успели обновить данные из-за очередей в ТЦК и ЦПАУ, могут сделать это после указанной даты без штрафа.

Военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля будут штрафовать. О штрафе за несвоевременное обновление военно-учетных данных можно узнать через приложение "Дія", сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он пояснил, что штрафование не будет автоматическим и требует определенной процедурной подготовки, которая может занимать от трех месяцев до года.

Кроме этого, военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Это нововведение облегчит работу ТЦК и полиции.

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