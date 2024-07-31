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Призывника могут мобилизовать еще в очереди на "бронь": разъяснение ТЦК

Яна Ставская
31 июля 2024, 21:48
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Законодательство не предоставило ТЦК прав способствовать бронированию, отсрочивать призыв на военную службу.
Бронь, мобилизация
В Украине могут принять экономическое бронирование / Коллаж Главред, фото УНИАН

Военнообязанных могут мобилизовать до вступления в силу "брони" от предприятия, если человек не находится на специальном воинском учете.

Вопрос мобилизации такой категории военнообязанных остается за решением руководителей территориальных центров, рассказала в интервью Главреду офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

При этом она подчеркнула, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется уже забронированным.

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"Забронированным считается тот военнообязанный, который имеет выписку из приказа Минэкономики относительно своего бронирования", - объяснила Козак.

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определено, что срок вручения повестки гражданину, который лично прибывает в ТЦК и подлежит призыву на военную службу, может определяться в течение двух месяцев. Но здесь ключевое слово "в течение", поэтому это может быть любой промежуток времени, добавила представитель ТЦК.

Козак подчеркнула, что у граждан, которые добросовестно до этого выполняли установленные правила воинского учета, никаких проблем с бронированием возникнуть не должно было.

"Потому что не бронируются только те, кто имеют определенные нарушения: те, кто не состоит на воинском учете, сняты с воинского учета и не восстановлены, не имеют актуальных военно-учетных документов, не получали военно-учетной специальности", - рассказала она.

То есть гражданам, которые стабильно придерживались этих правил, для того, чтобы забронировать, даже не нужно посещать ТЦК - они просто выполняют нормы обновления данных через электронное приложение, и никакого основания направить их в ТЦК у работодателя нет.

Но тех, кому вручаются мобилизационные повестки, можно считать определенными нарушители того или иного установленного правила, которые являются ключевыми при определении списков граждан, предлагаемых к бронированию.

Кто такая Лариса Козак

Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Мобилизация в Украине - что такое экономическое бронирование

8 июня Кабмин расширил перечень дефицитных военно-учебных специальностей, подлежащих бронированию.

В марте 2024 года профильный Комитет Рады отклонил правки, предполагавшие экономическое бронирование для граждан с зарплатой от 35 тысяч гривен.

Поскольку модель экономического бронирования вызвала критику в обществе, Кабмин предложил ввести "четкие критерии" по "справедливой брони от мобилизации".

Премьер Шмыгаль объяснял решение необходимостью поисков ресурсов поддержания украинского войска.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", - сказал он.

В июне в Раду внесли законопроект об экономическом бронировании. В случае принятия некоторые военнообязанные смогут откупиться от военной службы за счет уплаты повышенных налогов. Это же касается и компаний, желающих забронировать своих работников.

экономическое бронирование инфографика
Экономическое бронирование - основные положения законопроекта / Инфографика: Главред

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