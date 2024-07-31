От блокировки счетов до розыска: в ТЦК раскрыли, что 'светит' уклонистам

Лариса Козак пояснила, когда возможно исполнительное производство в отношении нарушителей.

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В ТЦК раскрыли детали нового закона о мобилизации / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вероятность наложения санкций в отношении военнообязанных, не выполнивших нормы нового закона о мобилизации.

Как подчеркнула она в интервью Главреду, ограничение управления транспортным средством военнообязанных связано не с обновлением или необновлением данных, а с невозможностью полиции осуществить розыск нарушителя, которого ТЦК подала в розыск.

Представитель ТЦК уточнила, что блокировка банковских счетов – это вопрос исполнительного производства и она возможна тогда, когда нарушитель не явился в ТЦК по повестке.

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"Если человек не явился, не оплатил штраф, этим уже занимается исключительно Исполнительная служба. У них есть механизмы, то есть система штрафования, система блокировки счетов, и это не относится к компетенции территориальных центров", - добавила Козак.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

/ фото: Главред

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