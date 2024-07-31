От блокировки счетов до розыска: в ТЦК раскрыли, что 'светит' уклонистам

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вероятность наложения санкций в отношении военнообязанных, не выполнивших нормы нового закона о мобилизации.
Как подчеркнула она в интервью Главреду, ограничение управления транспортным средством военнообязанных связано не с обновлением или необновлением данных, а с невозможностью полиции осуществить розыск нарушителя, которого ТЦК подала в розыск.
Представитель ТЦК уточнила, что блокировка банковских счетов – это вопрос исполнительного производства и она возможна тогда, когда нарушитель не явился в ТЦК по повестке.
"Если человек не явился, не оплатил штраф, этим уже занимается исключительно Исполнительная служба. У них есть механизмы, то есть система штрафования, система блокировки счетов, и это не относится к компетенции территориальных центров", - добавила Козак.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.
В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.
Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.
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