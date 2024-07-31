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С мая Украина призывает в армию около 30 тысяч человек каждый месяц — NYT

Анна Ярославская
31 июля 2024, 12:25обновлено 31 июля, 14:01
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В ближайшие недели на фронт прибудет большое количество новобранцев, однако некоторые из них не готовы к бою.

С мая Украина призывает в армию около 30 тысяч человек каждый месяц — NYT
Мобилизация пока не привела к значительному усилению ВСУ на поле боя / Колаж: Главред, фото: Telegraf, ua.depositphotos.com

Мобилизация в Украине набирает обороты и должна помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели. В частности, Украина мобилизует до 30 тысяч человек в месяц - это в два-три раза больше, чем было зимой и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает РФ. Такие данные озвучило американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, информация о том, сколько человек ежемесячно призываются в армию, является конфиденциальной.

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"Трое военных экспертов, которым известны эти цифры, сказали, что с мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Киев (Украина, - ред.) призывает до 30 тысяч человек в месяц", - пишет NYT.

При этом отмечается, что независимо подтвердить эту цифру не удалось.

По словам источников издания, мобилизация в Украине пока не привела к значительному усилению украинских сил на поле боя.

Многие призывники все еще завершают учебный процесс и еще не прибыли на фронт. А некоторые прибывшие новобранцы физически не пригодны к бою. В то же время несколько бригад, развернутых на поле боя, сообщили об увеличении количества призывников, которых они получили за последние недели. Они заявили, что надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта летом.

Военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, который недавно вернулся из полевого исследования в Украине, сказал, что большое количество призывников прибудет на поле боя в ближайшие недели. Перед тем, как это произойдет, он ожидает, что российские войска "сделают еще один большой толчок" и попытаются прорвать украинские линии.

Мобилизация в Украине - последние новости

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно требованиям, украинцам следовало обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней – до 16 июля включительно. Обновить данные предлагалось в ТЦК и СП (военкоматах), Центрах предоставления административных услуг, а также в приложении Резерв+.

В Минобороны сообщили, что за 60 дней военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных. Больше всего – через Резерв+, а меньше всего – путем посещения ТЦК и СП.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что если украинцы обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил военного учета самостоятельно явятся в ТЦК или зарегистрируются в приложении "Резерв+", то не будет потребности в том, чтобы вручать повестки на улицах.

Единственное условие, при котором в любом общественном месте, граждане могут отказаться от проверки документов (в том числе – военно-учетных) со стороны работников ТЦК в команде с полицией ‒ если ранее была объявлена воздушная тревога.

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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