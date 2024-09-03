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"Свет может быть четыре часа в сутки": эксперт описала сценарий отключений зимой

Алёна Воронина
3 сентября 2024, 05:15
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Стоит заранее продумать, какими техническими способами можно обеспечить свои потребности в электроэнергии в холодное время года, говорит эксперт.
Свет, свет, ноутбук
Эксперт описала сценарий отключений света зимой/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Нужно быть готовыми к самым худшим сценариям ситуации с энергосистемой и отключением света зимой, предупредила независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью Главреду.

По ее словам, трудно прогнозировать что-то заранее, однако стоит быть готовыми к таким ситуациям, когда свет может быть только по четыре часа в сутки.

"Трудно прогнозировать, ведь мы, например, месяц прожили без графиков ограничений. Но последняя атака была мощной, и сколько их еще будет трудно говорить. Надо рассчитывать на самый худший сценарий, когда, например, электроэнергия будет четыре часа в сутки", - отметила она.

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По словам Кошарной, стоит заранее продумать, какими техническими способами можно обеспечить свои потребности в электроэнергии в холодное время года.

"То есть продумать относительно аккумуляторов вроде экофлоу и т.д., и того, как хранить продукты (хотя зимой с этим будет проще)", - отметила она.

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее глава "Укрэнерго" сделал важный прогноз и сказал, будут ли блэкауты зимой. Сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды, отметил он.

Также сообщалось, что украинцам дали прогноз, как будут отключать свет осенью и зимой. Ситуация с энергетикой в Украине еще сильнее ухудшилась после последних обстрелов со стороны страны-агрессора России, рассказал эксперт Андриан Прокип.

Напомним, эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарна.

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