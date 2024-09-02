'Будет тяжелая зима': эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС 'ударят' по энергетике

Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.

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Почему децентрализация критически важна - анализ Ольги Кошарной / Колаж: Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org, пресс-служба "Энергоатома"

Гидроэлектростанции, как и тепловые электростанции, выполняют роль балансирующих мощностей в энергосистеме. Однако после массированных атак России большинство ТЭС значительно повреждены, как и ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"То есть при таком проценте производства базовой электроэнергии атомным электростанциями нам не хватает именно балансирующих маневренных мощностей, роль которых сейчас выполняют ГЭСы. Это будет влиять на стабильность работы объединенной энергосистемы Украины. Нам надо было с самого начала после полномасштабного вторжения заниматься децентрализацией генераций и обеспечением газотурбинными, газопоршневыми ТЭС, чтобы они были в горячем резерве и подключались на пиках потребления в утренние и вечерние часы", - отметила она.

Кошарна выразила надежду на то, что украинский бизнес начнет диверсификацию источников энергии, в частности через солнечные станции и биотопливо. По ее мнению, именно бизнес может помочь энергосистеме больше, чем министерство энергетики, которое имеет фонд поддержки энергетики.

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"Я вижу, как министр очень агрессивно защищал в ВРУ законопроект о строительстве третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС с российскими реакторами, которые должны были бы закупить в Болгарии, некомплектные. Сейчас у "Энергоатома" новый план - построить на площадке бывшей советской Чигиринской АЭС четыре энергоблока AP1000", - отметила Кошарная.

По ее словам, в Украине будет тяжелая зима, поскольку российские обстрелы не прекратятся. Кошарная призвала население самостоятельно заниматься энергообеспечением и энергонезависимостью, насколько это возможно.

"Будет тяжелая зима, и эти обстрелы не последние. Министр всех уверял, что россияне не будут обстреливать АЭС, поэтому мы не делали защитные сооружения. "Энергоатом" должен был делать защитные сооружения второго уровня на своих трансформаторах, как это сделал "Укрэнерго", но не сделал. Это бетонные сооружения, от ракеты, конечно, не защитят, но защитят от дронов. Поэтому перспективы не очень радостные", - добавила эксперт.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Отключение света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа

Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "Шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.

Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.

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