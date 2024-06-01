ДнепроГЭС в критическом состоянии, производить электричество невозможно - ОВА

После ракетной атаки России Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, движение через плотину перекрыто, рассказал Иван Федоров.

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Движение через ДнепроГЭС перекрыто / Колаж: Главред, фото: Игорь Клименко, uk.wikipedia.org

Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии после российского обстрела, который РФ нанесла в ночь на 1 июня. Специалисты уже начали работы по восстановлению транспортного движения через ГЭС в Запорожье. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так", - рассказал Федоров.

По его словам, восстановить движение по плотине для транспорта не удалось сразу. Городская власть проконсультируется со специалистами по этому вопросу.

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"Будем консультироваться со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами дополнительно для того, чтобы если открывать движение по ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - отметил Федоров.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.



В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Ракетный удар по Украине 1 июня - подробности

Напомним, в ночь на субботу, 1 июня, Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты целились по энергетическим объектам в пяти областях Украины.

Во время этой массированной атаки серьезные повреждения получили две теплоэлектростанции группы ДТЭК. Пресс-служба ДТЭК сообщила о сильных повреждениях оборудования на станциях. Также россияне атаковали две украинские гидроэлектростанции.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 июня российские оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Воздушные Силы ВС Украины сбили 81 воздушную цель.

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