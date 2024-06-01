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"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
1 июня 2024, 11:40
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Украине нужны дополнительные ЗРК Patriot и расширение поставок F-16, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский, ЗРК Patriot
Владимир Зеленский убежден в необходимости усиления ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

Российские оккупационные войска минувшей ночью обстреляли территорию Украины, применив более 50 ракет различных типов и около 50 дронов Shahed, заявил президент Владимир Зеленский.

"Единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения, обеспечить защиту украинского неба" - написал он в Telegram в субботу.

"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет различных типов и около 50 дронов Shahed был направлен на юг, центр и запад Украины", - отметил глава государства.

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Зеленский выразил благодарность "нашим воинам за то, что большинство из них уничтожено, но были и попадания". "Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь", - сказал президент.

"Главная цель России – террор сделать нормой, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины", - указал он.

Зеленский считает, что российские террористы понимают только язык силы. "И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - заявил он.

По его словам, партнеры точно знают, что для этого нужно. "Дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями", - сказал он.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Либо мы вместе пройдем этот тест, либо мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - убежден Зеленский.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Взрывы в Украине 1 июня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.

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/ Инфографика Главреда

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