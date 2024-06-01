Оккупанты обстреляли две украинские ГЭС: известны масштабы последствий

Есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования, сообщают в "Укргидроэнерго".

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Российские оккупационные войска атаковали две украинские гидроэлектростанции / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Российские оккупационные войска атаковали две украинские гидроэлектростанции в ночь на 1 июня, сообщили в "Укргидроэнерго".

"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.

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"С начала полномасштабного вторжения Россией было уничтожено Каховскую ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго", - подчеркивают в компании.

Стоит добавить, что "Укргидроэнерго" не называет, какие ГЭС были атакованы. Однако известно, что в Запорожье утром 1 июня перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС. Эта станция была атакована россиянами в марте 2024 года.

Что такое гидроэлектростанция? Гидроэлектростанция (ГЭС) - электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сообщает "Википедия".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 1 июня, атаковала Украину ракетами и дронами.

Известно, что во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.

К тому же, российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства, сообщают Воздушные Силы.

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