Оккупанты обстреляли две украинские ГЭС: известны масштабы последствий

Российские оккупационные войска атаковали две украинские гидроэлектростанции в ночь на 1 июня, сообщили в "Укргидроэнерго".
"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.
"С начала полномасштабного вторжения Россией было уничтожено Каховскую ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго", - подчеркивают в компании.
Стоит добавить, что "Укргидроэнерго" не называет, какие ГЭС были атакованы. Однако известно, что в Запорожье утром 1 июня перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС. Эта станция была атакована россиянами в марте 2024 года.
Что такое гидроэлектростанция?
Гидроэлектростанция (ГЭС) - электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сообщает "Википедия".
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 1 июня, атаковала Украину ракетами и дронами.
Известно, что во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.
К тому же, российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства, сообщают Воздушные Силы.
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