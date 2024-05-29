Опасность для всей Украины: Жданов сказал, какой может быть следующая атака РФ

В стране-агрессоре России заявили, что научились выпускать крылатые ракеты Х59/69 из ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Насколько это может быть опасно для Украины, рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.ua.
Он отметил, что вертолет может подойти вплотную к границе и сделать пуск ракеты на малой высоте. В таком случае ее будет очень трудно сбить.
"Таких вертолетов в России более 150, мы половину их только уничтожили. Скорее всего, он больше двух ракет не возьмет. Но вертолетов достаточно много и они могут наносить удары. Кстати, два ударных вертолета на днях перелетели в Беларусь. До этого там располагалась тактическая авиационная группа, а сейчас к ним присоединились два "Аллигатора" К-52. А мы же понимаем, какое расстояние до Киева от белорусской границы, - меньше 200 километров. Вот вам и есть угроза уже", - рассказал Жданов.видео дня
Военный эксперт подчеркивает, российская армия может применять вертолеты во время массированных атак по Украине.
"Я думаю, что они будут использовать их по необходимости. В массированный удар - да, вполне могут включить. Россияне пытаются перегрузить нашу систему противовоздушной обороны и таким образом достичь больших результатов по поражению целей на территории Украины. Также за счет скрытности пусков и трудного обнаружения этих крылатых ракет россияне могут использовать и одиночные атаки, такой себе беспокоящий огонь", - говорит Олег Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Массированный удар по Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты смогли накопить примерно 10 тысяч ракет типа С-300 для ударов по Украине.
За последние шесть месяцев страна-агрессор Россия выпустила примерно на 45% больше дронов и ракет, чем за предыдущие полгода.
Стоит отметить, что оккупанты также могут использовать для ударов самолеты ТУ-95 и ТУ-22М3, говорит Александр Коваленко.
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