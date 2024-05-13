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Обстрелы Украины стали более смертоносными: в апреле уровень перехвата ракет упал до 30% - WSJ

Анна Ярославская
13 мая 2024, 11:42
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За последние шесть месяцев страна-агрессор Россия выпустила примерно на 45% больше дронов и ракет, чем за предыдущие полгода.
Ракетный удар
Российские обстрелы Украины стали более смертоносными, чем когда-либо, пишет WSJ / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео МО РФ

Украина стала сбивать гораздо меньше российских ракет, чем это было ранее во время войны. Ухудшение эффективности украинской противовоздушной обороны происходит по мере того, как Россия увеличивает количество беспилотных и ракетных атак, а также запускает баллистические ракеты, которые сложнее сбивать. У Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем Patriot, которые стали его лучшей защитой от таких атак.

Как пишет The Wall Street Journal, согласно анализу ежедневных данных командования ВВС Украины, за последние шесть месяцев ВСУ перехватили около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущий шестимесячный период.

В прошлом месяце уровень перехвата ракет упал до 30%. Уровень перехвата дронов "Шахед" большой дальности, которые легче сбить, за последние шесть месяцев упал всего на 1 процентный пункт - до 82%.

видео дня

Хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, независимый военный аналитик заявил, что данные дают общую картину.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье в программе "Лицом к нации" на канале CBS News, что многомесячная задержка с получением одобрения Конгресса помощи Украине дорого обходится.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту помощь. Европейцы делают то же самое", — сказал Блинкен.

По словам представителя европейской военной разведки, ближайшие два месяца будут иметь решающее значение для того, удастся ли сдержать российскую армию до того, как новые западные поставки средств ПВО прибудут в Украину.

"Чем меньшую угрозу украинская оборона представляет для российской авиации, тем большую угрозу она представляет для украинских сил на земле и критически важной инфраструктуры", — сказал Дуглас Барри, специалист по военной аэрокосмической отрасли в Международном институте стратегических исследований.

Согласно данным, за последние шесть месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше дронов и ракет, чем за предыдущие полгода.

Как свидетельствуют данные, за последние полгода страна-агрессор Россия выпустила почти вдвое больше дронов "Шахед" — 2628 по сравнению с предыдущим периодом. По словам аналитиков, дроны частично используются для проверки средств противовоздушной обороны перед запуском ракет.

Также было выпущено 114 баллистических и 46 гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" по сравнению с 33 и 27 соответственно за предыдущие шесть месяцев. Москва также перепрофилировала системы ПВО для нападения на Украину, выпустив только в этом году 175 ракет из своей системы ПВО С-300 или С-400.

Инфографика циркон
Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика: Главред

За последние шесть месяцев Украина сбила лишь 10% баллистических ракет, выпущенных Россией. Согласно данным, не была перехвачена ни одна из ракет С-300 и С-400, выпущенных по Украине в этом году.

Данные показывают более высокие показатели перехвата крылатых ракет, таких как Х-555. В ВСУ заявляют, что их можно перехватить с помощью средств ПВО более широкого диапазона, поскольку они обычно медленнее и меньше по размеру.

Украина использует системы обороны средней дальности, такие как поставляемые Западом ракеты NASAMS, чтобы сбивать эти ракеты.

WSJ отмечает, что Patriot— единственный надежный способ сбивать баллистические ракеты, С-300 и гиперзвуковые ракеты. Но у Киева мало этих систем, и ему пришлось экономить ракеты не в последнюю очередь из-за того, что в Вашингтоне были задержаны американские поставки.

Теперь, когда эти поставки разблокированы, Министерство обороны заявило, что отправит больше ракет для Patriot. Хотя некоторые из этих ракет, скорее всего, поступят из запасов, другие будут заказаны, и на их изготовление уйдет несколько лет.

В ВСУ отказались назвать точное количество систем Patriot, которые сейчас эксплуатируются в Украине, но заявили, что их можно пересчитать по пальцам.

Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украине нужно как минимум семь дополнительных ЗРК Patriot, но также отдельно заявил, что 25 ракетных систем потребуются для покрытия всей территории Украины.

У Украины есть целый ряд других систем противоракетной обороны, в том числе NASAMS и "Iris/Т", хотя они не так эффективны против баллистических или гиперзвуковых ракет, а также зенитных ракет, перепрофилированных с защиты на нападение.

"Воздушная война теперь может сводиться к тому, какая из сторон сможет победить другую по поставкам ракет. Украина зависит от своих западных союзников, которые изо всех сил пытаются производить ракеты достаточно быстро", - говорится в статье.

По словам украинского чиновника, Россия по-прежнему имеет собственные запасы и способна производить 170 ракет каждый месяц. Москва также получила поставки беспилотников и ракет от своих союзников, включая Иран и Северную Корею.

На данный момент Россия продолжает атаковать Украину ракетами и беспилотниками с севера, востока и юга страны.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Поставки ЗРК Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет лишь через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot. Об этом 6 мая сообщила министр обороны страны Маргарет Роблес.

Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО . Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Аремьер-министр Марчел Чолаку отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны, но имел разговор с министром обороны, который не очень благосклонен к идее передачи системы Украине.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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