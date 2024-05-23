Владимир Зеленский использует поездку во Францию и Италию, чтобы призвать к большей военной поддержке Украины со стороны Запада.

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Владимир Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico / Коллаж: Главред, фото: x.com/Antonio_Tajani, ОП

В июне президент Владимир Зеленский в июне поедет во Францию и посетит мероприятия в честь высадки союзнических войск в Нормандии, а затем - встречу "Большой семерки" в Италии. Там глава государства будет просить партнеров сбивать российские ракеты над Украиной, оказывать большую помощь ВСУ и арестовать российские активы. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами главы государства.

Отмечается, что график украинского президента всегда может измениться.

"Но если все пойдет по плану, то Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль. Зеленский также призовет США и европейские страны арестовать российские активы, чтобы помочь профинансировать оборону и дальнейшую реконструкцию Украины", - говорится в статье. видео дня

Politico напоминает, что Зеленский недавно отменил зарубежные поездки, поскольку российская оккупационная армия начала масштабное наступление на Харьковщине.

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и внимании мирового сообщества, и эта поездка дала бы ему время пообщаться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстоять интересы своей страны", − пишет Politico.

Визит Зеленского в Италию на саммит G-7

После визита во Францию Зеленский планирует поехать в Италию на саммит "Большой семерки".

В течение месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов арестованных российских активов для укрепления обороноспособности и экономики Украины, ссылаясь на юридические сложности и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами.

США и Великобритания решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.

"Этот вопрос всколыхнул недавнюю встречу министров финансов G7, на которой глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полного ареста российских активов для предоставления кредитов Украине. Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью встретиться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто сомневается", − пишет издание.

Что такое G7? G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

Надавние заявления Зеленского

Президент Украина Владимир Зеленский прокомментировал отправку войск НАТО в Украину. По его словам, наша страна, поскольку находится в состоянии войны, "положительно воспримет любую военную помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

Зеленский также прокомментировал отказ союзников Украины, в частности – США, в разрешении наносить удары западным оружием по целям на территории РФ. По его словам, невозможность Украины в полной мере использовать американское оружие создает для России "огромное преимущество" в войне.

Президент Зеленский считает, что если бы Североатлантический Альянс принял решение об уничтожении российских ракет над территорией Украины, это помогло бы компенсировать дефицит противовоздушной обороны Украины, но не означало бы втягивание НАТО в войну.

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