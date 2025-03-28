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"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

Элина Чигис
28 марта 2025, 22:48
612
Марию Ковальчук готовят к следующим операциям.
Мария Ковальчук
Мария Ковальчук - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu/

Кратко:

  • Мария Ковальчук в больнице в Дубае
  • Бывшая одноклассница модели рассказала о ней

Украинская модель Мария Ковальчук, которая родом со Львова, сейчас находится в больнице в Дубае после нескольких операций.

Как стало известно, Мария уехала в ОАЭ по работе и на одной из вечеринок познакомилась с двумя мужчинами "из модельного бизнеса", у которых планировала переночевать. После этого девушка не выходила на связь десять дней, а потом ее нашли в больнице в тяжелом состоянии.

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Пока точно неизвестно, что же произошло с Ковальчук, но ее родные подозревают, что она могла попасть в сексуальное рабство.

Мария Ковальчук борется за жизнь
Мария Ковальчук борется за жизнь / фото: x.com/boom_arilu/

Одноклассница Марии рассказала, что модель очень изменилась внешне в последнее время.

"В последний раз мы общались на какие-то легкие темы. Я ей писала в соцсетях, говорила, что она молодец, что она красотка, что я ею горжусь, так как в школе она была довольно полненькой, а сейчас изменилась внешне в лучшую сторону", — рассказала девушка росСМИ.

Мария Ковальчук попала в беду
Мария Ковальчук попала в беду / фото: x.com/boom_arilu/

Также она отметила, что Ковальчук предстоит долгое физическое и психологическое восстановление.

"Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии. Ужасная травма", - подытожила одноклассница Марии.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье. Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.

А также Максим Козицкий развелся со своей женой. Отметим, пара была в браке 20 лет. Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.

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Что случилось с Марией Ковальчук в ОАЭ

20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с очень тяжелыми травмами. Она 10 дней не выходила на связь с родными. Позже стало известно, что девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.

Родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней. Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное.

Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла.

Между тем, родные девушки полагают, что она стала жертвой сексуальной вечеринки с шейхами. Такие вечеринки называются Porto Party. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Предположительно Мария стала жертвой именно такой вечеринки.

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