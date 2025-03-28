Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Алена Кюпели
28 марта 2025, 21:51
464
Сын Плющенко и Рудковской в очередной раз показал, что его не воспитывают.
Сын Плющенко лучше хамит, чем катается
Сын Плющенко лучше хамит, чем катается / Коллаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Кратко:

  • Что сказал сын Плющенко
  • Как на это отреагировала мать

9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях и никак не сложит себе цены, в очередной раз опустил и себя и свое звездное семейство.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве
Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Так, младший Плющенко решил, что он взрослый и в неуважительной и хамской манере принялся обсуждать досуг своего звездного отца на отдыхе. Как пишут российские пропагандистские СМИ, Плющенко-младший публично сообщил, что его отец "сошел с ума".

видео дня
Сын Плющенко делает успехи в хамстве
Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Причиной недовольства посредственного фигуриста стало то, что Евгений Плющенко на отдыхе увлекся падел-теннисом. "Папа сошел с ума. Подсел на этот падел-тенис. Целый день вместо отдыха играет. Посмотрите только, что творит", - говорит он.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве
Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Между тем, его мать - музыкальный продюсер в террористической России Яна Рудковская считает, что ее сын не нуждается в воспитании. "Нашему Гномычу палец в рот не клади - откусит по локоть. И текст выдаст от души, похлеще любого спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные обороты слышим", - гордится умением своего сына хамить Рудковская.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве
Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

А вот у матери младший Плющенко во время программы потребовал 2 тысячи евро. "Ты верни мне денежки, которые с Турции должна. Там че-то сколько там было евро? Две тысячи", - заявил он в программе на всю РФ обращаясь к маме Яне Рудковской. Также Плющенко младший рассказал, что он не может пойти никуда сам, даже за игрушками. "Со мной постоянно няня и охранник ходит", - пожаловался Александр.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Яна Рудковская Евгений Плющенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

22:27Мир
Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожары

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожары

21:53Украина
"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Последние новости

23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФ

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

Реклама
21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:17

Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

19:08

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Реклама
19:07

Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

19:06

Как заставить кур нестись: лучшие советы и народные методы

19:00

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядеркумнение

18:58

Списал, но не выдал: банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев

18:30

Трамп в розовых очках: Коваленко объяснил, каким может быть перемирие с РФ

18:28

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину в ближайшие месяцы - КоваленкоВидео

18:16

Путин манипулирует Трампом и хочет добиться продолжения войны – WP

17:54

Воры уже накинули глаз: 8 признаков того, что ваш дом является мишенью для кражи

17:46

Были в топе игрушек у детей: зачем в СССР делали стеклянные шарики

17:39

Где цифра 5 среди двоек: только самый внимательный ее найдет за 5 секунд

17:32

Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

17:28

В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

17:09

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

16:41

В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

16:41

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

16:16

Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

16:07

Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

15:57

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

15:42

Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

15:37

Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

Реклама
15:30

На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

15:12

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

15:12

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

15:07

Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

15:07

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

14:52

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:41

Творожный кулич на Пасху: три простых и необычайно вкусных рецептаВидео

14:36

Россия может не соблюдать режим прекращения огня: в Кремле вышли с заявлением

14:33

Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный столВидео

14:32

Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять