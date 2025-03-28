Сын Плющенко и Рудковской в очередной раз показал, что его не воспитывают.

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Сын Плющенко лучше хамит, чем катается / Коллаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Кратко:

Что сказал сын Плющенко

Как на это отреагировала мать

9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях и никак не сложит себе цены, в очередной раз опустил и себя и свое звездное семейство.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Так, младший Плющенко решил, что он взрослый и в неуважительной и хамской манере принялся обсуждать досуг своего звездного отца на отдыхе. Как пишут российские пропагандистские СМИ, Плющенко-младший публично сообщил, что его отец "сошел с ума".

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Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Причиной недовольства посредственного фигуриста стало то, что Евгений Плющенко на отдыхе увлекся падел-теннисом. "Папа сошел с ума. Подсел на этот падел-тенис. Целый день вместо отдыха играет. Посмотрите только, что творит", - говорит он.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

Между тем, его мать - музыкальный продюсер в террористической России Яна Рудковская считает, что ее сын не нуждается в воспитании. "Нашему Гномычу палец в рот не клади - откусит по локоть. И текст выдаст от души, похлеще любого спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные обороты слышим", - гордится умением своего сына хамить Рудковская.

Сын Плющенко делает успехи в хамстве / Фото Instagram/gnomgnomych

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Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

А вот у матери младший Плющенко во время программы потребовал 2 тысячи евро. "Ты верни мне денежки, которые с Турции должна. Там че-то сколько там было евро? Две тысячи", - заявил он в программе на всю РФ обращаясь к маме Яне Рудковской. Также Плющенко младший рассказал, что он не может пойти никуда сам, даже за игрушками. "Со мной постоянно няня и охранник ходит", - пожаловался Александр.

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