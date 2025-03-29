"Трамп будет психовать": чем хозяин Кремля удивит президента США

Дональд Трамп пока не понимает, что имеет дело с "классическим питерским гопником".

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Путин еще сможет впечатлить Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Кратко:

Путин еще удивит Трампа

Президент США со временем поймет, что диктатор РФ его "кидает"

Не стоит очень остро реагировать на резонансные заявления главы США

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что со временем президент США Дональд Трамп поймет, что российский диктатор Владимир Путин его "кидает", но пока что украинскому обществу стоит относится спокойней к заявлениям главы Белого дома.

По его словам, Трамп - непредсказуемый человек, он не всегда делает то, что говорит, и не всегда говорит то, что хочет сделать. Поэтому его заявления, например, о территориальных уступках – это необязательно конец света.

"К сожалению, сейчас мы имеем дело с людьми, которые, мягко говоря, обладают не слишком острым умом. Это люди с гипертрофированным эго и нарциссизмом. С такими надо уметь общаться. Человека, который обладает такой полнотой власти, как у Трампа, нельзя унижать, но и нельзя слишком восхвалять. Нужно адаптироваться к таким условиям (…) Трамп – это человек-казино", - сказал Коваленко во время чата на Главреде.

Он отметил, что настроиться на новые условия было трудно не только нашему дипломатическому сектору, который привык к цивилизованной классической дипломатии, но и нашему обществу.

"Наши люди достаточно прямолинейны и понимают все так, как слышат. Они не понимают многоэтажных конструкций, скрытых под поверхностью – они воспринимают все, что на поверхности. Как по мне, нашему обществу не стоит уделять много внимания тому, что говорит Трамп", - сказал Коваленко.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Эксперт считает, что Путин еще сможет впечатлить Трампа.

"Мы еще не на том этапе, когда Трамп будет психовать из-за того, что Путин, как классический питерский гопник, постоянно его "кидает". К Трампу не очень быстро придет понимание "кидалова" Путина, но придет", - уверен Коваленко.

Также, по его мнению, стоит учитывать и процессы, которые происходят в США. Они вредят репутации Трампа: и он, и теряет баллы и республиканцы в целом теряют электорат.

"А выборы в Конгресс и Сенат США пройдут гораздо раньше, чем Дональд Трамп перестанет быть 47-м президентом США. Поэтому Республиканской партии надо думать об электорате и поддержке им республиканцев, а сейчас действия Трампа вредят Республиканской партии. Поэтому активизация "ястребиного" крыла так или иначе произойдет", - резюмировал военно-политический обозреватель.

Смотрите видео - Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия:

Как писал Главред, в Институте изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин мешает президенту США Дональду Трампу обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование войны в Украине.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что страна-агрессор Россия контролирует только одну область Украины, однако не собирается покидать другие регионы.

Ранее Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной. Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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