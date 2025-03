Как Путин мешает Трампу прекратить войну в Украине: в ISW раскрыли детали

Главные тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин мешает президенту США Дональду Трампу обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование войны в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Настойчивое промедление и неуступчивость Путина тормозят усилия Трампа обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование", — пишут аналитики ISW.

Эксперты приводят отчеты США о встрече с российской и украинской делегаций, в которых Трамп "требует прекратить убийства с обеих сторон" в войне "как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования". Трамп и Зеленский договорились о 30-дневном прекращении огня, но Путин отклонил это предложение.

Кроме того, Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное прекращение огня в Черном море, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с некоторых государственных банков и других неопределенных финансовых организаций, вовлеченных в международную торговлю продуктами питания и удобрениями.

В ISW отмечают, что официальные заявления Кремля расплывчаты, предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях Соединенных Штатов, ни Украины, и оставляют место для разногласий между сторонами, которые будут привлечены к толкованию соглашений, снятию санкций и мониторингу возможных нарушений.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Главной темой встречи стало обсуждение возможного перемирия с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах США и Украины, США и России в Саудовской Аравии. По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. В то же время глава Белого дома по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Тем временем директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что украинские военные будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать. Он призвал не недооценивать сопротивление украинской армии.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.