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ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT, а цену на нефть снизить до $45 – СМИ

Виталий Кирсанов
24 мая 2025, 17:31
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Еврокомиссия планирует провести закрытые консультации с государствами-членами ЕС относительно следующих санкций против РФ.
ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT
ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • ЕС рассматривает возможность запрета газопроводов "Северный поток"
  • ЕС также планирует предложить снизить предельную цену на нефть

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT и запрета газопроводов "Северный поток" в рамках нового санкционного пакета для усиления давления на Москву с целью прекращения войны против Украины", - пишет издание в субботу.

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Однако отмечается, что решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято.

Как сообщалось, Европейская комиссия планирует провести закрытые консультации с государствами-членами ЕС относительно следующих санкций против России.

В рамках нового, уже 18-го пакета санкций, ЕС также планирует предложить снизить предельную цену на нефть "Группы семи" примерно до $45 и новые торговые ограничения на сумму 2,5 млрд евро с целью сократить доходы России и ее способность получить в свои руки технологии, необходимые для производства оружия.

Как известно, в настоящее время ограничение цены на нефть составляет $60 и запрещает поставщикам услуг из стран G7 транспортировать и обслуживать продажу нефти, если цена превышает этот предел. Для снижения цены потребуется поддержка США.

Сообщается, что ключевым моментом в новом пакете является намерение ЕС ввести санкции против газопроводов "Северный поток". Санкции дополнительно подтвердят позицию Европы о нежелании возобновления поставок российского трубопроводного газа.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Напомним, в материале Politico говорилось, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.

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