Украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира их не устроят - глава ЦРУ

По словам Рэтклиффа, президент Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России.

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Джон Рэтклифф считает, что сопротивление Украины недооценивают / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Википедия, ОК Запад

Главные тезисы:

Сопротивление Украины недооценивают уже несколько лет

Трамп осознает опасность победы России в войне

Армию Украины не стоит недооценивать. Украинские военные будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать. Об этом во время слушаний в Сенате заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

По его словам, украинское сопротивление недооцениваются уже несколько лет.

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"Я убежден на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если им придется, если они не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира", - сказал Рэтклифф.

Он добавил, что в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать цель Трампа завершить войну на таких условиях, которые приведут к длительному миру.

При этом Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России.

Рэтклифф подчеркнул, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет достичь своих максималистских целей. В то же время он отметил, что российская армия имеет преимущество на поле боя и медленно продвигается вперед.

Результаты переговоров в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир заявил, что сценариев окончания войны может быть много, но самое главное это то, что все оккупированные Россией территории должны вернуться под контроль Украины.

При этом, по словам президента, Россия не настроена на завершение войны в Украине, поэтому самыми сложными моментами переговорного процесса остаются полное прекращение огня и вопрос территории.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине.

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