'Такая цена': Зеленский высказался о сценариях окончания войны

Президент Украины подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Россией территории под свой контроль, ведь это соответствует нормам международного права.

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Зеленский высказался о сценариях окончания войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Линии прекращения огня не являются постоянными

Долговременная линия разграничения может привести к новому конфликту

Все оккупированные территории вернутся под контроль Украины

Сценариев окончания войны может быть много, но самое главное это то, что все оккупированные Россией территории должны вернуться под контроль Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Time.

Отвечая на вопрос о возможных вариантах окончания войны, в частности по аналогии с советской оккупацией Балтии или разделением Корейского полуострова вдоль 38-й параллели, Зеленский отметил, что каждый из таких случаев имеет свои особенности.

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"В Берлине, например, была линия в виде стены, и вы знаете, чем это закончилось. Причины всегда разные. Что мне кажется важным в этих линиях, так это то, что они не являются постоянными", - сказал он.

Президент подчеркнул, что долговременное разграничение всегда сопровождается конфликтом, войной или замороженным противостоянием, которое рано или поздно приводит к новым боевым действиям. Он подчеркнул, что это исторический факт.

"Поэтому я сказал президенту Трампу: Хотим ли мы иметь много Берлинов? Я сказал, что когда мы разделяем людей, в этих городах не будет мира, и рано или поздно они все вернутся на ту сторону, которая была правильной все это время", - отметил глава государства.

Зеленский подытожил, что с точки зрения международного права Украина права, и в конце концов все ее территории будут возвращены. Это лишь вопрос времени и количества людей, которым придется пройти через испытания войной.

"Такова цена", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия заявила, что оккупированная ею Запорожская атомная электростанция якобы является "российским ядерным объектом" и не будет передана ни одному другому государству. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Кроме того, заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть непосредственно касаются северной Европы.

При этом, по данным разведки США, которые противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о скором завершении войны, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия. Об этом 25 марта сообщило агентство Bloomberg.

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Что известно о Time? Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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