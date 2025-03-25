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Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
25 марта 2025, 22:00
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Новости Украины 25 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 25 марта / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, Минобороны РФ, kremlin.ru

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Переговоры США и РФ в Эр-Рияде: у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия

Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы.

Как пишет Reuters, переговоры были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками. Это является частью дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, как надеется официальный Вашингтон, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и в перспективе - к прекращению российско-украинской войны.

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Не мир в Украине: в ISW сказали, чего на самом деле добивается РФ на переговорах

Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах по прекращению войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Кремль повторяет имеющиеся нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны", - пишут аналитики ISW.

Минус 4 вертолета и 2 моста: ВСУ продвинулись в Белгородской области

Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области РФ в районе Демидовки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

Отмечается, что ВСУ начали ограниченные атаки на северо-западе Белгородской области 18 марта, и в течение последних 6 дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья (к югу от Демидовки).

"Прилеты", пожары и раненые: что известно о ночной атаке дронов на Украину

С вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

Новый Нептун взорвал военный объект РФ в Крыму - Сметанин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты с дальностью поражения до тысячи километров.

Впервые украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" ударила по военному объекту оккупантов РФ в Крыму, подчеркнул он в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

Ликвидированы десятки военных: ВСУ поразили место сосредоточения РФ в Курской области

Воздушные Силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы

Во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине.

РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол и пытается расширить плацдарм - Хортица

Подразделения украинских защитников из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за последние сутки отбили атаки армии страны-агрессора РФ сразу на нескольких направлениях.

При этом ВСУ уничтожили значительное количество личного состава оккупантов и десятки единиц военной техники РФ, говорится в сообщении в Telegram ОСУВ "Хортица".

Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском

Армия страны-агрессора России снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, которые использовались в начале активной фазы наступательной кампании. Об этом заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль в эфире Киев24.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции под прикрытием дронов.

В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - СМИ

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины провели новый раунд переговоров. Об этом сообщает Al Arabiya.

Известно, что встреча проходит в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.

Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.

"Вопли и крики" из Москвы: у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде

Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

"Речь идет о портах, в частности херсонский, который ранее не звучал в коммуникационных рамках, но это так же порт, который нуждается в безопасности", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Погода в Украине в среду, 26 марта, будет преимущественно теплой. На юге температура воздуха даже поднимется до +19 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила о дождях в ряде регионов.

Взрывы на аэродроме ВКС России: в разведке Британии оценили удары вглубь РФ

Значительные потери, которые понесла авиация РФ после удара по аэродрому Энгельс, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в отчете британской разведки, который публикуется в сервисе микроблогов X Минобороны Великобритании.

ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

Украинские военные вытеснили силы страны-агрессора России с позиций на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

Украина готова к полному и безусловному прекращению военных действий. Однако для того, чтобы такая инициатива заработала, необходимо согласие страны-агрессора России.

Об этом сказала посол страны в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg. Она отметила, что Украина готова прекратить боевые действия без предварительных условий и без ограничений по срокам. Однако российский диктатор Владимир Путин продолжает озвучивать требования по устранению "первопричин конфликта".

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Переговоры в Саудовской Аравии состоялись на техническом уровне. В рамках этих переговоров стороны согласовали несколько ключевых пунктов.

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись непрямые переговоры, направленные на достижение частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Переговоры проходили при посредничестве Соединенных Штатов Америки и стали частью более широких усилий по прекращению трехлетнего конфликта между двумя странами.

Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров.

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил переговоры США и Украины, США и России в Саудовской Аравии.

По словам главы страны, стороны договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

"Мы благодарны американской стороне за этот результат (...) Имеется в виду, что если речь о тишине на море и свободном судоходстве, то мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет делаться", - заявил президент, передает УНИАН.

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

Россия не настроена на завершение войны в Украине, поэтому самыми сложными моментами переговорного процесса остаются полное прекращение огня и вопрос территории. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

Разведывательные данные США, которые противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о скором завершении войны, указывают на то, что боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшее время, а Россия может даже прибегнуть к применению ядерного оружия. Об этом 25 марта сообщает Bloomberg.

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

Погода в Украине 26 марта будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 марта дожди вероятны в восточных и южных областях. Температура воздуха повысится до +12...+17 градусов. На юге будет теплее всего - 19 градусов тепла. На территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей будет наиболее прохладно - 8-12 градусов тепла.

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них непосредственно касаются северной Европы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, пишет Укринформ.

Что будет, если тревоги и активность РФ в море будут продолжаться - заявление Зеленского

Если после достижения договоренностей в Саудовской Аравии будут продолжаться воздушные тревоги, военная активность в Черном море, манипуляции и угрозы, необходимо будет принимать новые меры против Москвы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Во вторник, 25 марта, Высший антикоррупционный суд Украины признал народного депутата Анатолия Гунько виновным по делу о незаконном получении 85 тысяч долларов. Суд назначил ему наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом занимать определенные должности. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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