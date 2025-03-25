Трамп уйдет из процесса: дипломат назвал риск прекращения огня в Украине

Разницы между позицией, согласно которой никто ни о чем не договорится, и тем, что хочет Дональд Трамп, почти нет.

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В Белом доме не учитывают то, что РФ не будет соблюдать перемирие / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, УНИАН

Что сказал Бессмертный:

Администрация США не будет заинтересована в справедливом мире

Россия не будет соблюдать перемирие

Страна-агрессор Россия не хочет прекращения огня, поэтому даже в случае перемирия вряд ли будет придерживаться договоренностей. Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

По его словам, в то же время президент США Дональд Трамп, который инициирует прекращение огня, настроен достичь перемирия, но отнюдь не мирного соглашения или установления справедливого мира.

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Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"После 30-дневного прекращения огня Дональд Трамп вместе с его наглецами уйдет из процесса и сбросит все на Европу. Они скажут: "Посмотрите, какие мы великие, мы достигли этого, а теперь вы, что хотите, то и делайте", - предполагает Бессмертный.

Дипломат считает, что надеяться на просветление в Вашингтоне бесполезно и в нынешней ситуации все зависит лишь от четкой позиции украинской стороны, которая сможет указать всем, как может развиваться ситуация. При этом Украина должна опираться на общую позицию с европейскими партнерами.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы страна-агрессор Россия перестала обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и в Киеве готовы поддержать это желание Штатов.

Накануне в ОП сообщили, что делегации Украины и США во время переговоров рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

В ISW, как писал Главред, пришли к выводу, что риторика специального представителя Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее вел переговоры в Москве с Владимиром Путиным и на днях публично повторил ряд российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установлению длительного мира, и "оправдывает" агрессора Россию

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Кто такой Роман Бессмертный? Роман Бессмертный - украинский политик и дипломат, один из авторов Конституции Украины, участник Минского переговорного процесса в 2015-2016, 2019 годах, пишет Википедия. Кандидат политических наук, Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. 6-й Посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах. Дважды занимал должность Вице-премьер-министра Украины: в первом правительстве Юлии Тимошенко занимался вопросом административно-территориальной реформы, а в правительстве Юрия Еханурова - региональной политикой.

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