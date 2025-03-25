Трамп уйдет из процесса: дипломат назвал риск прекращения огня в Украине

Что сказал Бессмертный:
- Администрация США не будет заинтересована в справедливом мире
- Россия не будет соблюдать перемирие
Страна-агрессор Россия не хочет прекращения огня, поэтому даже в случае перемирия вряд ли будет придерживаться договоренностей. Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.
По его словам, в то же время президент США Дональд Трамп, который инициирует прекращение огня, настроен достичь перемирия, но отнюдь не мирного соглашения или установления справедливого мира.
"После 30-дневного прекращения огня Дональд Трамп вместе с его наглецами уйдет из процесса и сбросит все на Европу. Они скажут: "Посмотрите, какие мы великие, мы достигли этого, а теперь вы, что хотите, то и делайте", - предполагает Бессмертный.
Дипломат считает, что надеяться на просветление в Вашингтоне бесполезно и в нынешней ситуации все зависит лишь от четкой позиции украинской стороны, которая сможет указать всем, как может развиваться ситуация. При этом Украина должна опираться на общую позицию с европейскими партнерами.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы страна-агрессор Россия перестала обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и в Киеве готовы поддержать это желание Штатов.
Накануне в ОП сообщили, что делегации Украины и США во время переговоров рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.
В ISW, как писал Главред, пришли к выводу, что риторика специального представителя Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее вел переговоры в Москве с Владимиром Путиным и на днях публично повторил ряд российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установлению длительного мира, и "оправдывает" агрессора Россию
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Кто такой Роман Бессмертный?
Роман Бессмертный - украинский политик и дипломат, один из авторов Конституции Украины, участник Минского переговорного процесса в 2015-2016, 2019 годах, пишет Википедия.
Кандидат политических наук, Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. 6-й Посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах. Дважды занимал должность Вице-премьер-министра Украины: в первом правительстве Юлии Тимошенко занимался вопросом административно-территориальной реформы, а в правительстве Юрия Еханурова - региональной политикой.
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