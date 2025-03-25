ВСУ оставили часть позиций возле Торецка: военный прокомментировал ситуацию

Враг стягивает дополнительные резервы с другого "горячего" направления чтобы достичь успеха.

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Украинские военные отбивают вражеские атаки возле Торецка / Коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, скриншот из видео

Что сказал Ярый:

Армия РФ пытается с флангов продвинуться возле Торецка

Городские бои в Торецке не приносят врагу желаемого результата

Оккупационная армия страны-агрессора России стягивает дополнительные резервы на Торецкое направление. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый.

По его словам, для давления на украинских военных на этом участке фронта противник вынужден перебрасывать резервы из Курахово. Оккупанты уже предприняли две попытки механизированных штурмов, но ВСУ их отбили.

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Торецк / Инфографика: Главред

При этом украинским защитникам пришлось оставить часть позиций, ведь они были полностью разрушены и оставаться там не было смысла.

"Противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже на протяжении долгого времени", - отметил военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов сообщил о том, что российские оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше.

Накануне стало известно, что подразделения украинских защитников из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отбили атаки армии страны-агрессора РФ сразу на нескольких направлениях. При этом ВСУ уничтожили значительное количество личного состава оккупантов и десятки единиц военной техники РФ.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области РФ в районе Демидовки.

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