РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол и пытается расширить плацдарм – Хортица

ВСУ уничтожили значительное число личного состава оккупантов и десятки единиц военной техники РФ.

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ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 38 ОБрМП

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За последние сутки ВСУ отразили атаки армии страны-агрессора РФ

ВСУ уничтожили значительное число личного состава оккупантов

Подразделения украинских защитники из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за последние сутки отразили атаки армии страны-агрессора РФ сразу на нескольких направлениях.

При этом ВСУ уничтожили значительное число личного состава оккупантов и десятки единиц военной техники РФ, говорится в сообщении в Telegram ОСГВ "Хортица".

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На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник атаковал позиции наших войск в Волчанске. Потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении атаки врага успешно отражены возле Петропавловки, Копанок и Загрызово. Противник не оставляет попыток инфильтрации в боевые порядки наших войск и пытается расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Каменки. Силы обороны принимают меры для недопущения перемещения и закрепления вражеских войск.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Чернещина, Екатериновка, Новое, Торское и Ямполевка. Потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Оккупанты с целью прорыва наших боевых порядков в направлении Северска задействовали бронетехнику. Были уничтожены вражеские БМП, МТ-ЛБ, четыре мотоцикла и багги, враг отступил.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности происходили в районах Дилиевки, Часова Яра, Крымского и Торецка. Все атаки отражены.

/ Инфографика: Главред

На Покровском направлении российская армия проводила наступательные действия в районе Елизаветовки, Сухого Яра, Преображенки, Котляровки. Противник понес потери, поставленной цели не достиг. Безуспешными были и атаки возле Лысовки, Видродження, Шевченко, Соленого, Удачного, Котлино, Успеновки, Андреевки и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Разлива. Атаки успешно отбиты. Штурмовые действия с применением бронетехники - танка и БМП состоялись в направлении Новоочеретоватое и Скудное. Наши защитники нанесли противнику огневое поражение, в результате которого повредили танк, а две БМП вернулись без высадки десанта в исходный район. Защитники Украины продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери российской армии на восточном направлении за 24 марта:

личного состава - 916;

танков - 5;

боевых бронемашин - 17;

пушек и минометов - 45;

противотанковых средств - 2;

реактивных систем залпового огня - 3;

тяжелых огнеметных систем - 1;

автомобильной техники - 78;

специальной техники - 34;

средств РЭБ - 2;

пунктов управления БПЛА - 16;

укрытий - 179;

складов боеприпасов - 9;

складов ГСМ - 3.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили место сосредоточения войск РФ. Украинские военные будут продолжать наносить удары по противнику.

Как сообщалось ранее, армия Украины наступает в Белгородской области. ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе.

Как сообщал Главред, ранее бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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