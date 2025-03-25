РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол и пытается расширить плацдарм – Хортица

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- За последние сутки ВСУ отразили атаки армии страны-агрессора РФ
- ВСУ уничтожили значительное число личного состава оккупантов
Подразделения украинских защитники из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за последние сутки отразили атаки армии страны-агрессора РФ сразу на нескольких направлениях.
При этом ВСУ уничтожили значительное число личного состава оккупантов и десятки единиц военной техники РФ, говорится в сообщении в Telegram ОСГВ "Хортица".
На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник атаковал позиции наших войск в Волчанске. Потерь позиций не допущено.
На Купянском направлении атаки врага успешно отражены возле Петропавловки, Копанок и Загрызово. Противник не оставляет попыток инфильтрации в боевые порядки наших войск и пытается расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Каменки. Силы обороны принимают меры для недопущения перемещения и закрепления вражеских войск.
На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Чернещина, Екатериновка, Новое, Торское и Ямполевка. Потерь наших позиций не допущено.
На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Оккупанты с целью прорыва наших боевых порядков в направлении Северска задействовали бронетехнику. Были уничтожены вражеские БМП, МТ-ЛБ, четыре мотоцикла и багги, враг отступил.
На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности происходили в районах Дилиевки, Часова Яра, Крымского и Торецка. Все атаки отражены.
На Покровском направлении российская армия проводила наступательные действия в районе Елизаветовки, Сухого Яра, Преображенки, Котляровки. Противник понес потери, поставленной цели не достиг. Безуспешными были и атаки возле Лысовки, Видродження, Шевченко, Соленого, Удачного, Котлино, Успеновки, Андреевки и Улаклы.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Разлива. Атаки успешно отбиты. Штурмовые действия с применением бронетехники - танка и БМП состоялись в направлении Новоочеретоватое и Скудное. Наши защитники нанесли противнику огневое поражение, в результате которого повредили танк, а две БМП вернулись без высадки десанта в исходный район. Защитники Украины продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Потери российской армии на восточном направлении за 24 марта:
- личного состава - 916;
- танков - 5;
- боевых бронемашин - 17;
- пушек и минометов - 45;
- противотанковых средств - 2;
- реактивных систем залпового огня - 3;
- тяжелых огнеметных систем - 1;
- автомобильной техники - 78;
- специальной техники - 34;
- средств РЭБ - 2;
- пунктов управления БПЛА - 16;
- укрытий - 179;
- складов боеприпасов - 9;
- складов ГСМ - 3.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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