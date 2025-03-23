'Полностью разрушено': Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в Торецке

Место размещения врага было полностью разрушено.

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Удар по россиянам в Торецке / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Кратко:

Украинские бойцы поразили район сосредоточения врага в Торецке

В результате поражения уничтожен личный состав противника

Это значительно снижает эффективность подразделений россиян на этом направлении

21 марта Воздушные Силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

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"Место размещения сил противника было полностью разрушено", - говорится в сообщении.

Торецк / Инфографика: Главред

В Генштабе также добавили, что результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении.

"Силы обороны Украины готовы действовать решительно, чтобы лишить оккупантов возможности угрожать безопасности украинского народа", - отметили в ведомстве.

Удар по россиянам в Торецке - видео:

Удары ВСУ по оккупантам - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 22 марта украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага.

Авиабаза стратегической авиации РФ "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

В ночь на 11 марта украинские бойцы нанесли удары по территории России. Зафиксированы попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который перерабатывает 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизельном топливе и бензине.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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