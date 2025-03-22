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Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

Виталий Кирсанов
22 марта 2025, 16:41
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Активизация врага в Харьковской и Сумской областей будет только расти, говорит Тимочко.
Иван Тимочко
Россияне боятся новой операции ВСУ на территории РФ во время переговоров / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook И.Тимочко

Что сказал Тимочко:

  • Россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области
  • Россияне стягивают свои ресурсы к передовой

В ближайшие дни следует ожидать роста активности войск РФ и быть готовыми к появлению многочисленных информационных провокаций и сообщений о вымышленных победах российских сил. Об этом предупредил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Еспресо".

По его словам, россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области, и, похоже, что активизация врага в районах Харьковской и Сумской областей будет только расти.

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"Противник продолжает реализовывать планы создания так называемой "санитарной зоны" на Харьковщине, которые теперь перешли в активную фазу", - заявил Тимочко.

Он добавил, что сейчас россияне, рискуя, стягивают свои ресурсы к передовой, вероятно, опасаясь ослабления собственных позиций, что могло бы вызвать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

"Эта тактика может быть связана со страхом россиян относительно возможных локальных операций Украины, подобных той, что была проведена в районе Белгородщины. Это заставляет их тянуть все доступные силы и технику к фронту. С другой стороны, они опасаются, что ВСУ могут провести военную операцию, где угодно на приграничных территориях России. Это может ослабить позиции РФ на международной арене во время переговорных процессов", - отметил Тимочко.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском. Для Украины такие потери танков нетипичные.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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