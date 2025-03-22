Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

Что сказал Тимочко:
- Россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области
- Россияне стягивают свои ресурсы к передовой
В ближайшие дни следует ожидать роста активности войск РФ и быть готовыми к появлению многочисленных информационных провокаций и сообщений о вымышленных победах российских сил. Об этом предупредил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Еспресо".
По его словам, россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области, и, похоже, что активизация врага в районах Харьковской и Сумской областей будет только расти.
"Противник продолжает реализовывать планы создания так называемой "санитарной зоны" на Харьковщине, которые теперь перешли в активную фазу", - заявил Тимочко.
Он добавил, что сейчас россияне, рискуя, стягивают свои ресурсы к передовой, вероятно, опасаясь ослабления собственных позиций, что могло бы вызвать контрнаступление Вооруженных сил Украины.
"Эта тактика может быть связана со страхом россиян относительно возможных локальных операций Украины, подобных той, что была проведена в районе Белгородщины. Это заставляет их тянуть все доступные силы и технику к фронту. С другой стороны, они опасаются, что ВСУ могут провести военную операцию, где угодно на приграничных территориях России. Это может ослабить позиции РФ на международной арене во время переговорных процессов", - отметил Тимочко.
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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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