Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ

Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-zahvata-placdarmov-na-zaporozhe-v-vsu-nazvali-napravleniya-nastupleniya-rf-10649246.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, 35 ОБрМП

Главное:

На Ореховском направлении россияне пытаются захватить новые плацдармы

Враг может осуществлять артиллерийские обстрелы пригородов Запорожья

На Ореховском направлении россияне пытаются захватить определенные плацдармы и господствующие высоты вблизи населенных пунктов Степное и Лобковое, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Оттуда враг может осуществлять артиллерийские обстрелы восточных и южных пригородов Запорожья, подчеркнул он в телеэфире, сообщает Укринформ.

видео дня

"Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты, которые расположены возле населенных пунктов Степное и Лобковое в том направлении, и выйти на так называемый плацдарм, который там есть. Это не только господствующие высоты, это место, откуда враг может осуществлять и артиллерийские обстрелы из крупнокалиберной артиллерии восточных и южных пригородов Запорожья", - рассказал украинский офицер.

По его словам, получив под контроль всю территорию этих плацдармов, оккупанты смогут осуществлять огневое воздействие и на автомобильные и коммуникационные пути, которые ведут от Запорожья на восток Украины.

"Это именно те места, где можно также держать под огневым контролем и населенные пункты Каменское, Степногорск. Он (враг. - ред.) хочет получить определенное тактическое преимущество, улучшить свое тактическое положение для того, чтобы в дальнейшем развивать свои действия", - добавил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запорожье готовится к обороне. В районе Запорожья есть линии обороны и украинские подразделения имеют задачи по проведению оборонительной операции.

Как писал Главред, в ЦПД отметили, что российские оккупационные войска действительно готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако пока угрозы непосредственно городу Запорожью нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций.

Больше новостей:

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред