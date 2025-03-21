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Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ

Алексей Тесля
21 марта 2025, 18:19
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Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.
Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, 35 ОБрМП

Главное:

  • На Ореховском направлении россияне пытаются захватить новые плацдармы
  • Враг может осуществлять артиллерийские обстрелы пригородов Запорожья

На Ореховском направлении россияне пытаются захватить определенные плацдармы и господствующие высоты вблизи населенных пунктов Степное и Лобковое, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Оттуда враг может осуществлять артиллерийские обстрелы восточных и южных пригородов Запорожья, подчеркнул он в телеэфире, сообщает Укринформ.

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"Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты, которые расположены возле населенных пунктов Степное и Лобковое в том направлении, и выйти на так называемый плацдарм, который там есть. Это не только господствующие высоты, это место, откуда враг может осуществлять и артиллерийские обстрелы из крупнокалиберной артиллерии восточных и южных пригородов Запорожья", - рассказал украинский офицер.

По его словам, получив под контроль всю территорию этих плацдармов, оккупанты смогут осуществлять огневое воздействие и на автомобильные и коммуникационные пути, которые ведут от Запорожья на восток Украины.

"Это именно те места, где можно также держать под огневым контролем и населенные пункты Каменское, Степногорск. Он (враг. - ред.) хочет получить определенное тактическое преимущество, улучшить свое тактическое положение для того, чтобы в дальнейшем развивать свои действия", - добавил Волошин.

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Ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запорожье готовится к обороне. В районе Запорожья есть линии обороны и украинские подразделения имеют задачи по проведению оборонительной операции.

Как писал Главред, в ЦПД отметили, что российские оккупационные войска действительно готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако пока угрозы непосредственно городу Запорожью нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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