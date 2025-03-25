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"Эрдоган может уйти": в Раде спрогнозировали результаты протестов в Турции

Алексей Тесля
25 марта 2025, 11:49
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Турция сейчас находится в состоянии внутренней политической нестабильности, считает Богдан Яременко.
Реджеп Тайип Эрдоган, флаг Турции
Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с политическим кризисом / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Важно:

  • Во внутреннем развитии Турции прослеживается непримиримая борьба
  • Эрдоган очень давно у власти, и рано или поздно он вынужден будет уйти

Народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил о том, что во внутреннем развитии Турции на протяжении последних десятилетий четко прослеживается непримиримая борьба между авторитарными тенденциями и условно демократическими силами.

"Условно", ведь если говорить о внешнеполитических убеждениях оппонентов Эрдогана, а иногда и об их внутриполитических позициях, они не всегда существенно отличаются. А если и отличаются, то не настолько, чтобы однозначно называть кого-то авторитарным, а кого-то демократическим", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

По мнению народного депутата Украины, Турция сейчас находится в состоянии внутренней политической нестабильности.

"Эрдоган очень давно у власти, и, ожидаемо, существует ощущение, что рано или поздно он вынужден будет уйти. Это, в свою очередь, может вызвать вакуум власти. Кроме того, страна сталкивается с серьезными экономическими проблемами, которые обострились за последние годы или даже десятилетия. Это тоже подрывает доверие к власти, вызывает массу критических замечаний и обвинений в неэффективном реагировании на чрезвычайные ситуации, коррупции и тому подобное", - считает он.

Украинский дипломат убежден в том, что зыбкость политического устройства в Турции заставляет власть искать возможности для достижения побед, в частности на внешнеполитической арене.

"Есть большой соблазн получать политические дивиденды от внешнеполитических акций, таких как смена власти в Сирии, противодействие курдским повстанцам на сирийской территории и тому подобное. Сюда же можно отнести и роль Турции в переговорах по украинско-российской войне", - предупредил он.

Собеседник не исключает, что внутренняя нестабильность будет стимулировать Эрдогана и в дальнейшем проводить более наступательную, агрессивную внешнюю политику. Это может нести как угрозы, так и неожиданные положительные результаты в других областях. Ведь если внутриполитическая ситуация будет нестабильной, то поиск внешнеполитических прорывов может стать необходимостью - и в некоторых случаях эти прорывы могут быть достигнуты, отметил он.

"Поэтому не стоит однозначно воспринимать ситуацию как сугубо негативную или позитивную. Как и многое в турецкой политической жизни: события могут вспыхивать и угасать, некоторые проблемы решаются, а некоторые - нет. Очевидно, что кризис в Турции есть, и он серьезный. Так же серьезна нестабильность во внешней политике страны. Пока что аресты оппозиционных политиков и внешняя политика Турции не имеют прямой связи, но косвенные связи очевидны - в частности, через переговоры с ЕС и стремление Анкары действовать более агрессивно и наступательно на международной арене. Однако категорические прогнозы делать преждевременно", - добавил Яременко.

Смотрите видео - комментарий Богдана Яременко:

Ранее сообщалось о том, что в Турции прогнозируют изменения для Украины в 2025 году. Характер войны в Украине может измениться за считанные месяцы из-за усталости как и Украины, так и России.

Напомним, ранее сообщалось о визите Зеленского в Турцию. Владимир Зеленский прибыл в Турцию, чтобы решить ряд вопросов.

Как сообщал Главред, ранее главный советник Турции Ялчин Топчу заявил, что официальная Анкара поддерживает возвращение временно оккупированных территорий Украины под контроль Киева, включая захваченный Крым.

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Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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