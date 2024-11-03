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"Новая ситуация" в войне: в Турции прогнозируют изменения для Украины в 2025 году

Анна Косик
3 ноября 2024, 13:11
735
Характер войны в Украине может измениться за считанные месяцы из-за усталости как и Украины, так и России.
Хакан Фидан, ВСУ
В Турции предсказывают, что ситуация в 2025 году изменится / Коллаж: Главред, фото: U.S. Department of State, 117 ОМБР

Кратко:

  • "Новую ситуацию" может вызвать усталость двух сторон
  • Продолжается поиск варианта решения войны в Украине
  • Война может закончиться только на условиях территориальной целостности Украины

Уже в 2025 году может возникнуть "новая ситуация" в российско-украинской войне, вышел с заявлением министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом пишет Hurriyet.

По его словам, главным фактором, который может повлиять на войну в Украине в новом году может стать усталость Украины и страны-агрессора России. При этом, не прекращается работа по поиску путей урегулирования войны.

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Фидан отметил, что пока найти точки соприкосновения между Украиной и РФ не удается, ведь "ни одна из сторон не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе".

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул турецкий министр.

Кто такой Хакан Фидан?

Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

Позиция Турции относительно окончания войны в Украине

Напомним, Главред писал, что Турция готова принять участие во втором Глобальном саммите мира, который организовывает Украина. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна едва ли не единственная, которая больше всего стремится к справедливому миру в украинско-российской войне.

Формула мира инфографика
Формула мира / Инфографика: Главред

Впоследствии в Турции заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы "стремится к постоянному прекращению огня". Турция увидела, что диктатор Путин также стремится к прекращению огня во время его встречи с турецким коллегой.

Ранее главный советник Турции Ялчин Топчу повеселил, что официальная Анкара поддерживает возвращение временно оккупированных территорий Украины под контроль Киева, включая захваченный Крым.

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