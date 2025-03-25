Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

Зеленский высказал предположение, что США обсуждают с россиянами вопрос территорий и подчеркнул, что он является одним из самых тяжелых в переговорах о мире.

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Зеленский сделал важное заявление по территориям / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Россия не хочет заканчивать войну против Украины

Вопрос территорий на данном этапе переговоров не обсуждался

Все решения по прекращению огня есть в стратегии Украины

Россия не настроена на завершение войны в Украине, поэтому самыми сложными моментами переговорного процесса остаются полное прекращение огня и вопрос территории. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что территориальные вопросы не обсуждались в рамках переговоров в Саудовской Аравии. Таким образом Украина демонстрирует свою четкую позицию относительно прогресса к завершению войны и завершается движением в этом направлении.

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"Мы с вами должны идти в нашей стратегии. Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня не были, даже частичные, они в нашей стратегии", - сказал президент.

Зеленский сообщает, что когда россияне пытаются манипулировать, предлагая неполное, а частичное прекращение огня только в отдельных регионах, это лишь подтверждает их намерение затягивать конфликт и продолжать боевые действия.

"Потому что он (Путин - ред.) будет срывать любые договоренности по прекращению огня. В нашей концепции все очень просто. Вы не хотите полностью - мы же вам говорили окей. Хотите небо? Поехали. Нет, не хотите небо, а хотите с морем - поехали. Хотите море и частично энергетика - поехали", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что стратегия Украины возникла в безоговорочном достижении достижений прекращения огня. Как только такая договоренность будет достигнута, украинская сторона выполняет свою часть работы. Дополнительный контроль за ее соблюдением перейдет к США и партнерам, которые, согласно договоренностям, возьмут на себя ответственность за мониторинг климата.

"Если россияне поднимают это у нас вопрос к президенту Трампу. У меня тогда прямой вопрос к президенту. Я очень благодарен. Вы действительно пытались. Все правильно. Вы как смогли, так договорились и дай Бог, чтобы ему (Трампу, - ред.) удалось. Но если они нарушают вот доказательства просим давление, просим санкции, просим оружие и так далее. Вот моя позиция к этому", - добавил глава государства.

Он также предположил, что американская сторона обсуждает с Россией вопрос украинских территорий.

"Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. У президента Трампа достаточно сил, инструментов, санкций и так далее. Различных инструментов, чтобы влиять на россиян, на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоят вопросы, когда они (россияне и американцы - ред.) обсуждают о нас что-то без нас. Беспокоит и об этом мы говорим нашим партнерам", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это очевидно из сообщений в СМИ, а также с заявлениями официальных представителей США, что вопрос территории его действительно обсуждается, но никаких договоренностей с Украиной по этому поводу не было.

Зеленский подчеркнул, что американцы осознают чувствительность этой темы, и он открыто говорил об этом с самого начала.

"Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего это полное прекращение огня еще до первой встречи. Я об этом говорил, потому что россияне не хотят заканчивать войну и вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между США, Украиной и Россией, состоявшиеся 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. По итогам встречи Россия согласилась гарантировать безопасное судоходство в Черном море и прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил Белый дом. Переговоры в Саудовской Аравии проходили на техническом уровне, и в их рамках стороны пришли к согласию по нескольким ключевым вопросам.

Украина заявила о готовности к полному и безусловному прекращению боевых действий, однако для реализации этого решения необходимо согласие России. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg. Она подчеркнула, что Киев готов прекратить военные действия без предварительных условий и ограничений по срокам.

Тем временем Россия потеряла контроль над двумя населенными пунктами в Белгородской области, что свидетельствует о серьезном стратегическом просчете. Такую оценку ситуации дал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук отметив, что подобные ошибки со стороны российских войск происходят не впервые.

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Сколько территорий Украины оккупировала РФ По данным Киева, до полномасштабного вторжения РФ площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла около 7% от всей территории страны. В частности, РФ оккупировала Крым, части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабное вторжение. В марте 2022 года оккупанты захватили до 27% площади Украины. В начале апреля 2023 года ВСУ освободили от оккупации Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. К 24 мая 2022 года Россия оккупировала пятую часть Украины - около 20,7% страны. В сентябре ВСУ деоккупировали почти всю Харьковскую область, в ноябре освободили Херсон и части Николаевщины на правом берегу Днепра. После летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году Украине удалось освободить почти половину оккупированных территорий. За 2023 год российские военные захватили еще около 0,1% украинской территории. По данным Института изучения войны, в 2024 году российские войска захватили 4 168 квадратных километров, которые в основном состоят из полей и небольших населенных пунктов в Украине и Курской области, ценой более 420 тысяч жертв. В среднем, армия РФ теряла 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных. Еще около 30% территории Украины остаются заминированными. На ее разминирование уйдут десятки лет.

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