Повторяют ту же ошибку: россияне сильно просчитались в Белгородской области

ВСУ проводят очень эффективную работу в Белгородской области.

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Просчет РФ в Белгородской области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, google.com

Главное из заявления эксперта:

Россияне просчитались в Белгородской области

Их ошибка - отделять линию фронта от государственной границы

Они оказались не готовыми к атакам ВСУ

Россияне потеряли контроль над двумя населенными пунктами в Белгородской области. Это указывает на принципиальный просчет страны-агрессора России, который повторяется не впервые. Об этом заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" (ВМС) Павел Лакийчук в интервью Украинскому радио.

По его словам, россияне делают большую ошибку, когда отделяют линию фронта от государственной границы.

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"У нас нет границы с Россией, у нас есть одна сплошная линия фронта. Где-то она пролегает по нашей земле, а где-то совпадает с линией государственной границы. Где-то более активные боевые действия, а где-то менее активные", - заявил он.

Эксперт добавил, что россияне сами себя убедили, что идет не полномасштабная война, а локализованная на украинской территории "СВО". Поэтому их войска оказались не готовы к трансграничным атакам Сил обороны.

"События на Белгородщине пока нельзя назвать рейдовыми действиями, но работа очень эффективна", - подчеркнул Лакийчук.

Ситуация в Белгородской области - что известно

Как сообщал Главред, 20 марта в отчете Института изучения войны заявлялось, что украинские силы продвинулись на юг и юго-запад от Демидовки, вдоль международной границы на северо-запад от города Белгород.

Также известно, что ВСУ начали ограниченные атаки на северо-западе Белгородской области 18 марта, и в течение последних 6 дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки и Прилесья.

В то же время, в материале Bild сообщается, что ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от границы.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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