Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Высший антикоррупционный суд Украины признал народного депутата Анатолия Гунько виновным по делу о незаконном получении 85 тысяч долларов.

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Нардепа Анатолия Гунько приговорили к 7 годам лишения свободы / Колаж: Главред, фото: facebook.com/anatoliy.gunko1

Кратко:

ВАКС признал нардепа Анатолия Гунько виновным в незаконном получении $85 тысяч

Гунько получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности на 3 года

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней

Во вторник, 25 марта, Высший антикоррупционный суд Украины признал народного депутата Анатолия Гунько виновным по делу о незаконном получении 85 тысяч долларов. Суд назначил ему наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом занимать определенные должности. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Расследование установило, что Гунько, занимая должность председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам коррупции на государственных предприятиях и учреждениях Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), требовал неправомерную выгоду за содействие в аренде государственных земель частному предприятию.

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Депутат предложил предпринимателю передать "вознаграждение" в размере $221 тысяча - по $130 за каждый гектар земельного участка общей площадью 1700 га, который находился в постоянном пользовании государственного предприятия НААН. Гунько также гарантировал непрепятствование хозяйственной деятельности арендатора.

Нардепа и двух его сообщников задержали с поличным сразу после получения части оговоренных средств в размере $85 тысяч. Материалы по сообщникам выделены в отдельные уголовные производства.

"Приговором суда нардеп признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права быть избранным в органы государственной власти и органов местного самоуправления и назначенным на должности государственной службы, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении САП.

Судебный процесс

Дело находилось в производстве ВАКС с февраля 2024 года, отметили в Центре противодействия коррупции. За это время состоялось более 30 судебных заседаний, во время которых исследовались доказательства, допрашивались свидетели и сам обвиняемый, заслушивались выступления сторон в дебатах и последнее слово Гунько.

Сам депутат признал факт получения взятки еще во время допроса, однако его защита настаивала на версии провокации, которая якобы заставила его совершить неправомерные действия. Прокурор просил назначить более суровое наказание - восемь лет заключения. В своем последнем слове Гунько просил суд оправдать его.

Коллегия судей огласила обвинительный приговор 25 марта 2025 года. До вступления приговора в законную силу Анатолий Гунько обязан носить электронный браслет контроля. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Хотя в тексте решения не упоминалось имя Гунько, фабула дела четко указывает на него. В августе 2024 года он был исключен из фракции "Слуга народа".

Дела нардепов - новости Украины

Напомним, ВАКС заочно приговорил нардепа Андрея Одарченко к 8 годам заключения с конфискацией имущества за взятку в криптовалюте. Он перевел 10 тысяч долларов в биткоинах главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафы Найема, пытаясь получить средства для восстановления Харьковского государственного биотехнологического университета.

Также 14 ноября 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По данным ГБР и СБУ, он действовал в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины, распространяя пропагандистские нарративы и дискредитируя власть.

Как сообщал Главред, в декабре прошлого года нардепа Юрия Бойко допрашивала Служба безопасности Украины из-за резонансного видео. В нем он обвинял "радикалов" в сносе памятников, переименовании городов и запрете говорить на русском.

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Кто такой Анатолий Гунько Анатолий Гунько - народный депутат от партии "Слуга народа". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край", но не прошел. В 2016 году его связывали с одной из земельных афер в Броварах. В 2019 году он баллотировался по 209 округу от партии "Батькивщина", заняв третье место с 25% голосов. По данным "Суспільного", Печерский райсуд Киева ранее признал Гунько виновным в написании депутатского обращения в собственных интересах, что нарушало закон.

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