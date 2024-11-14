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Нардепу Шевченко, который призывал начать "диалог" с РФ, объявили подозрение в госизмене

Руслана Заклинская
14 ноября 2024, 15:53обновлено 14 ноября, 16:48
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Деятельность Евгения Шевченко приобрела угрожающий характер еще до начала полномасштабного вторжения РФ, отметили в ГБР.
Нардепу Шевченко, который призывал начать 'диалог' с РФ, объявили подозрение в госизмене
Нардепу Евгению Шевченко сообщили подозрение в госизмене / Колаж: Главред, фото: Офис Генпрокурора Украины, facebook.com/evgeniishevchenkoUA

Главное:

  • Нардепу Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене
  • Шевченко действовал в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины, дискредитировал власть и распространял ложную информацию, которая подыгрывала роспропаганде
  • Нардеп поддерживал связи с представителями Беларуси и занимался бизнесом под "содействием" ее власти

В четверг, 14 ноября, действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене. Он недавно призвал президента Украины Владимира Зеленского начать "диалог" с РФ и известен своей "дружбой с Беларусью". Об этом сообщили в ГБР и СБУ.

Хотя имени ГБР не назвало, по словам советника Офиса президента Сергея Лещенко, речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

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Следствие установило, что депутат действовал в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины. По заключению комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы, его деятельность приобрела угрожающий характер еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2021 году он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы вторжения РФ с территории Беларуси.

"Он также говорил о неправильности и нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса нашего государства. Нардеп дискредитировал действующую власть, искажая факты и события в стране, и публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Кроме этого, Евгений Шевченко на личном канале, а также в интервью пророссийским блогерам и экспертам подавал информацию, которая подрывала доверие к украинской власти, утверждая, что Украина якобы находится в состоянии полного краха, теряет территории и неспособна достичь мира. Такие заявления широко распространялись в пропагандистских СМИ России, формируя в обществе мнение, что это официальная позиция украинского правительства. Депутат также навязывал мнение, что Украина не способна к победе и должна вести переговоры с Россией на любых условиях.

Нардеп дискредитировал и западных партнеров Украины. Он заявлял, что Запад вмешивается во внутренние дела страны и подрывает стабильность в Грузии и Молдове через вмешательство в выборы.

  • Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку
    Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку Фото: Офіс Генерального прокурора України
  • Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку
    Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку Фото: Офіс Генерального прокурора України
  • Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку
    Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку Фото: Офіс Генерального прокурора України
  • Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку
    Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку Фото: ДБР
  • Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку
    Оголошення підозри нардепу Євгену Шевченку Фото: ДБР

Дружба Шевченко с Беларусью

Следствие установило также его связи с представителями Беларуси. Так, в сентябре 2020 года Шевченко демонстративно зашел на трибуну парламента с флагом этой страны, после чего стало известно о его контактах с белорусскими чиновниками.

Нардеп поддерживал связи с представителями посольства Беларуси в Украине и неоднократно посещал эту страну, где встречался с бизнесменами, политиками и даже с самопровозглашенным президентом Беларуси. После этих встреч он активно распространял идеи об отсутствии угрозы со стороны Беларуси.

Также установлено, что под протекцией белорусского руководства депутат и его родственники занимались бизнесом с представителями этой страны, в частности в области торговли электроэнергией и минеральными удобрениями. Используя "содействие" белорусских властей, за полгода депутат заработал около 1,5 млн евро.

"В Украину он смог перевести лишь 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокировкой сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков. Также зафиксировано, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных авто общей стоимостью 500 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.

Народного депутата подозревают в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд будут просить об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скандальное заявление Шевченко - что известно

Напомним, ранее нардеп Евгений Шевченко в пренебрежительной форме обратился к президенту и заявил о необходимости начала переговоров с РФ.

"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал Евгения Шевченко, который призвал к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что такие заявления идут на пользу стране-агрессору.

Также заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук саркастически отметила, что Шевченко, "по совместительству разведчик и геостратег", явно ошибся с тоном, обращаясь к президенту Украины. Верещук высмеяла Шевченко и сказала, что на самом деле он обращался к российскому президенту, потому что "содержание подходит".

Как сообщал Главред, 14 ноября Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил беглого нардепа Андрея Одарченко к 8 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности на 3 года за взятку в криптовалюте главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Одарченко перевел 10 тысяч долларов в биткоинах, надеясь получить финансирование для Харьковского биотехнологического университета.

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Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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