Нардепу Шевченко невтерпёж "начать диалог": Ермак намекнул на работу в пользу РФ

Ключевое:
- Ермак заявил о единственном варианте победы Украины
- Нардеп Шевченко зашкварился скандальным предложением
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что настоящим планом победы является выполнение Формулы мира президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем Telegram после заявления народного депутата Евгения Шевченко, в котором он в пренебрежительной форме призвал руководство страны "начать переговоры".
"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны", — пишет глава ОП.
Он убежден в том, что если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах страны-агрессора РФ.
Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
"План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", — добавил Ермак.
Скандальное заявление Шевченко
Ранее нардеп Евгений Шевченко в своем Telegram выложил сообщение о необходимости начала переговоров.
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти", — написал он.
При этом народный депутат отметил, что "страна важнее личных амбиций".
"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — добавил Шевченко.
Ранее сообщалось о том, что США поддержат переговоры Киева и Москвы. Владимир Путин согласится на переговоры, при которых он бы "получил все, что хочет, а Украина не получила ничего из того, на что имеет право по закону".
Напомним, ранее Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. Президент РФ считает, что Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения".
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.
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