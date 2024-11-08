Нардепу Шевченко невтерпёж "начать диалог": Ермак намекнул на работу в пользу РФ

Некоторые нардепы могут совершать большую ошибку в интересах страны-агрессора РФ, говорит глава ОП.

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Андрей Ермак ответил на скандальное заявление Евгения Шевченко / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/s/evgenishevchenko

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Ермак заявил о единственном варианте победы Украины

Нардеп Шевченко зашкварился скандальным предложением

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что настоящим планом победы является выполнение Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем Telegram после заявления народного депутата Евгения Шевченко, в котором он в пренебрежительной форме призвал руководство страны "начать переговоры".

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"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны", — пишет глава ОП.

Он убежден в том, что если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах страны-агрессора РФ.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

"План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", — добавил Ермак.

/ t.me/ermaka2022

Скандальное заявление Шевченко

Ранее нардеп Евгений Шевченко в своем Telegram выложил сообщение о необходимости начала переговоров.

"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти", — написал он.

При этом народный депутат отметил, что "страна важнее личных амбиций".

"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — добавил Шевченко.

/ t.me/s/evgenishevchenko

Ранее сообщалось о том, что США поддержат переговоры Киева и Москвы. Владимир Путин согласится на переговоры, при которых он бы "получил все, что хочет, а Украина не получила ничего из того, на что имеет право по закону".

Напомним, ранее Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. Президент РФ считает, что Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения".

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

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