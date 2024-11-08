Путин заговорил о переговорах с Украиной: чего хочет хозяин Кремля

Президент РФ считает, что Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения". Но есть условие.

https://glavred.info/world/putin-zagovoril-o-peregovorah-s-ukrainoy-chego-hochet-hozyain-kremlya-10612439.html Ссылка скопирована

Путин заговорил о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Путин якобы готов к переговорам на основе Стамбульских соглашений

Хозяин Кремля хочет "добрососедских отношений" и назвал условие

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы своей готовности начать мирные переговоры с Украиной.

Хозяин Кремля утверждает, что говорить о прекращении войны необходимо. Однако не на базе "хотелок Киева", а на основе Стамбульских соглашений, передает РИА Новости.

видео дня

При этом он считает, что перемирие не должно длиться "полчаса или полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды".

"Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах", — заявил Путин.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

В то же время диктатор РФ добавил, что если Украина не займет нейтральную позицию, то трудно будет представить наличие "добрососедских отношений" между Киевом и Москвой. Путин имеет в виду отказ от намерений членства в НАТО, ведь Украина якобы в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством, а потом изменила курс.

"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в Основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", — сказал Путин.

Мирные переговоры России и Украины - последние новости

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США все чаще стали звучать различные мнения о том, как новый глава Белого дома может попытаться закончить войну между РФ и Украиной.

Сам Трамп сразу же заявил, что собирается остановить все войны. По данным источников The Wall Street Journal, в администрации избранного президента США обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред писал, что Трамп будет пытаться установить связь с Путиным, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны. Однако во время переговоров глава Кремля, вероятно, выдвинет ряд своих требований.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред