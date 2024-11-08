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Путин заговорил о переговорах с Украиной: чего хочет хозяин Кремля

Анна Ярославская
8 ноября 2024, 11:10
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Президент РФ считает, что Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения". Но есть условие.
Путин, Украина, Россия
Путин заговорил о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Путин якобы готов к переговорам на основе Стамбульских соглашений
  • Хозяин Кремля хочет "добрососедских отношений" и назвал условие

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы своей готовности начать мирные переговоры с Украиной.

Хозяин Кремля утверждает, что говорить о прекращении войны необходимо. Однако не на базе "хотелок Киева", а на основе Стамбульских соглашений, передает РИА Новости.

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При этом он считает, что перемирие не должно длиться "полчаса или полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды".

"Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах", — заявил Путин.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

В то же время диктатор РФ добавил, что если Украина не займет нейтральную позицию, то трудно будет представить наличие "добрососедских отношений" между Киевом и Москвой. Путин имеет в виду отказ от намерений членства в НАТО, ведь Украина якобы в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством, а потом изменила курс.

"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в Основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", — сказал Путин.

Мирные переговоры России и Украины - последние новости

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США все чаще стали звучать различные мнения о том, как новый глава Белого дома может попытаться закончить войну между РФ и Украиной.

Сам Трамп сразу же заявил, что собирается остановить все войны. По данным источников The Wall Street Journal, в администрации избранного президента США обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред писал, что Трамп будет пытаться установить связь с Путиным, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны. Однако во время переговоров глава Кремля, вероятно, выдвинет ряд своих требований.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в заявления Дональда Трампа о скором завершении войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

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