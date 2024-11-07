Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

Однако с Путиным будет трудно договориться, ведь он хитрый и коварный противник. Интерес главы Кремля - не заключение сделки, а захват всей Украины.

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Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин YouTube

Кратко:

Трамп может попытаться уговорить Путина подписать соглашение о прекращении войны в Украине

Путин при этом выдвинет свои требования

Трампу нужно убедить Путина в последствиях для РФ, если сделки не будет

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в Соединенных Штатах будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

Однако во время переговоров глава Кремля, вероятно, выдвинет ряд своих требований. Об этом Волкер отметил в интервью The Kyiv Independent.

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По словам американского дипломата, телефонный разговор Трампа и Путина может стать началом дискуссии о том, как на самом деле завершить войну.

"Я думаю, он позвонит Путину как можно быстрее и скажет Путину, что ему нужно остановить войну, что боевые действия должны прекратиться, и что должен быть мир. И это начнет дискуссию о том, как это на самом деле происходит. И я жду, что Путин будет иметь требования", - отметил Волкер.

В то же время Волкер выразил убеждение, что Трамп вряд ли согласится идти на уступки Путину. Также американский дипломат отметил, что заключение соглашения для Трампа не будет простым, ведь Путин - очень хитрый противник, который к тому же заинтересован не в сделке, а в захвате всей Украины.

"Я думаю, что Путин - самый хитрый и коварный противник, которого вы только можете себе представить, потому что у него нет проблем с ложью, обманом, мошенничеством, нападениями, убийствами - со всем, что вы можете себе представить. Интерес Путина - не сделка. Интерес Путина - захватить, он хочет захватить всю Украину", - отметил Волкер.

По словам дипломата, если Трамп на самом деле захочет остановить войну, то ему придется убедить Путина, что такие захватнические планы будут иметь серьезные последствия и слишком дорого будут стоить стране-агрессору России.

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Дональд Трамп стал президентом США - последние новости

Как сообщалось, Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США. Республиканец пообещал "вылечить" Соединенные Штаты после его победы.

Также ранее Главред сообщал, что сразу после выборов Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

В CNN предупредили о последствиях победы Трампа. США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Как говорится в материале CNN, резкое сокращение поддержки может иметь решающее негативное влияние на войну с РФ.

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