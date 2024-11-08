США поддержат переговоры Киева и Москвы, но есть условие

Путин согласится на переговоры, при которых он бы "получил все, что хочет, а Украина не получила ничего из того, на что имеет право по закону".

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Мэтью Миллер ответил, поддержат ли Штаты переговоры между Киевом и Москвой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Коротко:

В США признают право Украины относительно начала переговоров с РФ

Путин не отказался от своей цели поглощать территории Украины

США готовы поддержать переговоры между Украиной и Россией, если президент Владимир Зеленский выразит готовность к этому. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Такой была наша политика – наша давняя политика, что именно президент Зеленский должен решать, когда наступает время для переговоров. Это не то, к чему мы или любая другая страна должны его подталкивать", – подчеркнул он на брифинге.

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Миллер добавил, что США поддержат Зеленского в любом процессе, "направленном на обеспечение справедливого и прочного мира, но это, в конце концов, его решение".

"Но как всегда – и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он (глава Кремля Владимир Путин, – ред.) продолжает делать – мы не увидели никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию", – отметил он.

Также Миллер выразил уверенность в том, что Путин согласится на переговоры, при которых он бы "получил все, что хочет, а Украина не получила ничего из того, на что имеет право по закону".

"Но это не те переговоры, в которых заинтересован президент Зеленский, да и не должен быть заинтересован", – резюмировал представитель Госдепартамента.

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и России - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы своей готовности начать мирные переговоры с Украиной. Хозяин Кремля утверждает, что говорить о прекращении войны необходимо. Однако не на базе "хотелок Киева", а на основе Стамбульских соглашений.

Президент РФ также считает, что Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения". Но есть условие.

Аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон считает, что еще до инаугурации между Дональдом Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры, по итогам которых Украине представят проект соглашения, на которое она может согласиться или нет.

Главред писал, что сам Трамп сразу же после победы на выборах заявил, что собирается остановить все войны. По данным источников The Wall Street Journal, в администрации избранного президента США обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

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