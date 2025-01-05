Шантаж России ядерным оружием: в США рассказали об угрозе прямого конфликта с РФ

Угроза потенциального использования Кремлем ядерного оружия возникала неоднократно.

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Ядерное оружие РФ вызвало серьезное беспокойство у американских чиновников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Блинкен:

США удалось избежать прямого столкновения с РФ

Штаты несколько раз фиксировали возможность применения ядерного оружия врагом

Россия прибегает к гибридным атакам

США удалось справиться с угрозой использования ядерного оружия со стороны страны-агрессора России, при этом не начав прямой конфликт с РФ. Об этом The New York Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году возникали разные моменты, когда в официальных кругах обсуждали реальные беспокойства о возможности Кремля пойти на радикальные шаги, такие как использовать ядерное вооружение.

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"Я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией", - подчеркнул он.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Госсекретарь США подчеркнул, что страна-агрессор продолжает участвовать в так называемых гибридных атаках против союзников Штатов, таких как кибератаки, диверсии или убийства.

"Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близки", - добавил Блинкен.

Угроза применения ядерного оружия со стороны РФ

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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