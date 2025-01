ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях - ISW

Что сообщили аналитики:

Силы обороны Украины несмотря на постоянное давление врага имеют успехи на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 4 января говорится, что ВСУ недавно продвинулись в направлении Лимана на северо-запад от Кременной. Это подтверждают геолокационные кадры, на которых видно отражение украинскими силами позиций в центре населенного пункта Терны.

Также, согласно данным аналитиков, у ВСУ, вероятнее всего, сохраняются ограниченные позиции к югу от Старых Тернов на западной окраине Кураховского водохранилища, где ситуация сейчас особенно обострена.

Геолокационные кадры от 4 января свидетельствуют, что ВСУ на Кураховском направлении удалось отбить в неустановленный день механизированный штурм армии страны-агрессора России.

Кроме этого об успехах украинских военных, уже на Запорожском направлении, заговорили российские военкоры. Один из них утверждал о проведении ВСУ контратаки в неопределенных районах области.

Зато, по данным аналитиков, оккупационные войска РФ немного продвинулись на юго-запад от Курахово, на юго-восток и юго-запад от Покровска, на северо-запад от Кременной, в Торецке, а также, вероятно, захватили Волково.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

При этом в ВСУ недавно утверждали, что россияне не перестают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Враг, вероятно, имеет целью продвинуться к Покровску, чтобы захватить этот город.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что в результате вражеских действий, расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.