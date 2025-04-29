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"Потерпела неудачу": как складывается личная жизнь Дженнифер Энистон сейчас

Анна Подгорная
29 апреля 2025, 01:30
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Источник, близкий к Энистон, рассказал, что актриса думает про амплуа старой несчастной девы.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон личная жизнь - что актриса думает о слухах о ее одиночестве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

Вкратце:

  • Дженнифер Энистон устала быть "бедняжкой Джен"
  • У актрисы активная личная жизнь

В октябре 2025 года исполнится 20 лет со дня развода Дженнифер Энистон и ее первого мужа, актера Брэда Питта, который ушел от нее к Анджелине Джоли. С тех пор за актрисой, которая после этого еще раз вышла замуж и имела множество романов, закрепилось амплуа "бедняжки Джен", которое просто доводит ее до белого каления.

Инсайдер сообщил изданию In Touch, что Энистон всячески протестует против того, чтобы ее оценивали лишь по ее личной жизни, но не настолько, чтобы выставлять ее напоказ в доказательство того, что она вовсе не одинокая старая дева. Также источник отметил, что жалеть незамужнюю Дженнифер не стоит - она регулярно ходит на свидания, и весьма довольна своей жизнью.

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"Ее раздражает, что в обществе сложилось мнение, будто она потерпела неудачу в жизни, потому что не замужем. Ее это очень задевает, но не настолько, чтобы доказывать всем обратное, выставляя свою личную жизнь на всеобщее обозрение. У нее много свиданий, она не одинокая дева, какой ее выставляют. Она просто очень, очень закрытая", - цитирует информатора издание.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон личная жизнь - что актриса думает о слухах о ее одиночестве / ua.depositphotos.com

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Кто такая Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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