"Она тот человек": звезда "Одних из нас" прокомментировал роман с Энистон

Педро Паскаль решил не скрывать, что чувствует к Дженнифер Энистон.

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Педро Паскаль и Дженнифер Энистон - актер высказался о слухах про роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

На прошлой неделе Педро Паскаль и Дженнифер Энистон поужинали вместе

Это спровоцировало слухи про роман актеров

Звезда "Одних из нас" рассказал, что происходит между ними

Уже несколько дней и западные и украинские таблоиды просто гудят из-за новости про свидание чилийско-американского актера Педро Паскаля ("Одни из нас", "Игра престолов", "Мандалорец") и американской актрисы Дженнифер Энистон ("Друзья", "Утреннее шоу", "Развод по-американски") - пару засняли папарацци во время и после ужина в баре отеля Сансет Тауэр в Западном Голливуде в воскресенье, 23 марта. И Педро и Джен сейчас одиноки, на снимках они выглядели очень увлеченными, из-за чего поклонники моментально заподозрили между артистами роман.

Паскаль, который обычно скрывает подробности своей личной жизни, не стал тянуть интригу, и рассказал, что означала его встреча с Энистон. "Мы - друзья, и ходили на ужин с нашими общими друзьями. Такое бывает", - признался изданию E! News актер.

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Однако в беседе с The New York Post Педро Паскаль оказался более разговорчивым. У него спросили, не приглашал ли он Энистон в сериал "Одни из нас", где он исполняет одну из ключевых ролей. "Или я пойду на ее шоу ("Утреннее шоу" - прим. редактора). Я бы все сделал ради Дженнифер", - сказал актер.

Также он добавил, что Энистон - прекрасный друг и "тот самый человек", который умеет поддержать. "Она тот человек. Она такой человек для всех. Это правда. Думаю, лучшее, как я могу это описать, это то, что я помню... если вы на вечеринке и встречаетесь взглядом с Джен, она точно знает, что с вами происходит, и точно знает, как заставить вас чувствовать себя лучше", - говорит Педро Паскаль.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbOpic.twitter.com/67VyKlg9eU — Page Six (@PageSix) March 24, 2025

49-летний Педро Паскаль никогда не был женат, и официально не подтверждает свои романы. Поэтому о том, что происходит в его личной жизни, известно лишь по слухам.

В девяностых он якобы встречался с актрисой Марией Диззией, но пара так и не заявила об этом открыто. Во время съемок в "Игре Престлов" актер спровоцировал слухи про роман с коллегой по сериалу Линой Хиди (играла Серсею Ланнистер - прим. редактора). Вероятный роман длился меньше года. Также Паскалю приписывали отношения с Робин Танни, которые могли также зародиться на съемочной площадке - на этот раз сериала "Менталист". Принято считать, что эти отношения продлились около четырех лет - с 2015 по 2019 годы.

Педро Паскаль не комментирует свою личную жизнь, но сделал исключение для Дженнифер Энистон / ua.depositphotos.com

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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

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Кто такая Дженнифер Энистон? Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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