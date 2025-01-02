ВСУ мощно ударили по командному пункту армии РФ на Курщине: подробности

Удар был нанесен, чтобы ослабить способность и желание РФ осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения, отметили в ВСУ.

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ВСУ мощно ударили по командному пункту армии РФ на Курщине/ коллаж: Главред, фото: скрин

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Украинские военные ударили по командному пункту оккупантов на Курщине

ВСУ приняли меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения

Вооруженные силы Украины в четверг, 2 января, нанесли точный мощный удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, командный пункт российской армии, который был поражен, был расположен в населенном пункте Марьино.

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"2 января Вооруженные силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения. Вооруженные Силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора. Слава Украине!", - отметили в Генштабе ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР - в ГУР раскрыли подробности. Подразделения КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава на Курском направлении.

Также в ГУР ранее сообщили, что дроном Magura V5 поражены три российских вертолета. По предварительной информации, члены экипажа вражеских бортов также ликвидированы.

Как сообщал Главред, ВСУ отбили жесткий штурм оккупантов - президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По словам президента Украины, сейчас самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

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