ВСУ мощно ударили по командному пункту армии РФ на Курщине: подробности

Кратко:
- Украинские военные ударили по командному пункту оккупантов на Курщине
- ВСУ приняли меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 января, нанесли точный мощный удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, командный пункт российской армии, который был поражен, был расположен в населенном пункте Марьино.
"2 января Вооруженные силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.
"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения. Вооруженные Силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора. Слава Украине!", - отметили в Генштабе ВСУ.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР - в ГУР раскрыли подробности. Подразделения КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава на Курском направлении.
Также в ГУР ранее сообщили, что дроном Magura V5 поражены три российских вертолета. По предварительной информации, члены экипажа вражеских бортов также ликвидированы.
Как сообщал Главред, ВСУ отбили жесткий штурм оккупантов - президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По словам президента Украины, сейчас самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
Читайте также:
- Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату
- "Снова и снова": лидер партии Шольца назвала цель переговоров с Путиным
- "Нам этого не избежать": эксперт назвал последствия повышения налогов с 1 января
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред