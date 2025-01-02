'Снова и снова': лидер партии Шольца назвала цель переговоров с Путиным

Телефонные разговоры между канцлером ФРГ и диктатором Путиным нужны, чтобы понимать, какие шаги нужны для окончания войны, считает Саския Эскен.

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Лидер партии Шольца назвала цель телефонных переговоров с Путиным / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Коротко:

Шольц должна продолжать телефонные переговоры с Путиным

Это нужно чтобы понять, какие шаги нужны для окончания войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц должен продолжать телефонные разговоры с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Такое мнение высказала лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен, сообщает n-tv.

Эскен отметила, что переговоры с российским диктатором якобы могут помочь понять, какие шаги нужны для завершения полномасштабной войны в Украине.

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"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец убийствам и смертям", - сказала Эскен.

В то же время она считает, что личная встреча между Шольцом и Путиным пока не является необходимой. По ее мнению, "в условиях нынешних отношений достаточно телефонного общения".

Переговоры Шольца и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным подтвердил неизменность позиции российского лидера относительно войны в Украине. По словам Шольца, звонок был важным для того, чтобы развеять любые иллюзии Путина относительно возможного отказа Запада от поддержки Украины.

Несмотря на безрезультативность телефонного разговора с Путиным в ноябре, Шольц выразил намерение снова поговорить с главой Кремля, отметив, что их диалог осенью был неприятным.

В то же время в СМИ появилась информация о возможной поездке Шольца в Москву с мирной миссией в ближайшие дни. В Берлине это опровергают. Журналист Der Spiegel Константин фон Гаммерштайн, ссылаясь на источник в партии Христианско-демократический союз, сообщил, что представитель Восточного комитета немецкой экономики с многолетними связями с Кремлем еще на прошлой неделе заявил о таких планах канцлера.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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